A Dronero la speciale Tombolata di Natale del Caffè Alzheimer

È in arrivo a Dronero una speciale Tombolata di Natale per grandi e piccini, organizzata dal Caffè Alzheimer insieme all’associazione Il Bottegone, a La Lucerna, all’associazione Alpini, al Comune ed alla Proloco di Dronero.



Appuntamento per mercoledì 18 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Milli Chegai con una gustosa merenda e bellissimi premi: “Abbiamo pensato di festeggiare il Natale con una grande tombolata - dicono dal Caffè Alzheimer - con ricchi premi donati dall’associazione Il Bottegone e da La Lucerna.”



UN PICCOLO, GRANDE GESTO



Il costo delle cartelle della tombola sarà devoluto all’associazione Caffè Alzheimer per pubblicare l’albo illustrato “Malzhimer”, nato all’interno di un importante progetto svolto presso l’Istituto Comprensivo di Dronero.



L’obiettivo è quello di spiegare che cos’è la demenza ai bambini, ma non solo: “Malzhimer” è un libro-ponte che consente, a piccoli e grandi, di incontrare le persone con demenza in modo accorto e misurato, delicato ed allegro, superando le convenzioni sociali, le paure e le conoscenze inesatte a riguardo.



“Malzhimer” desidera soprattutto parlare delle relazioni e degli affetti che, in assenza di una terapia farmacologica risolutiva, sono certamente capaci di curare l’anima e di mitigare gli effetti della malattia.



Sarà quindi una giornata importante quella del 18 dicembre a Dronero, con la voglia insieme di costruire un mondo più consapevole.