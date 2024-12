A Pratavecchia di Dronero un Babbo Natale realizzato con 150 trattori

È ormai tradizione a Pratavecchia di Dronero, appuntamento che meraviglia grandi e piccini. Ieri sera, sabato 7 dicembre, in occasione delle festività natalizie si sono radunati in un campo ben 150 trattori, dando vita tutti insieme ad una splendida coreografia. Tra luci e colori il risultato è stato un meraviglioso, gigante e simpaticissimo Babbo Natale.



“Sono molti i ringraziamenti che desideriamo rivolgere - dicono gli organizzatori - Il grazie va a Comune di Dronero, al comandante della polizia municipale di Dronero Oreste Uberto, alla questura di Cuneo, al 118, all’A.I.B di Roccabruna, al gruppo Alpini di Dronero ed a Davide Giordano per le riprese con il drone. Ma il ringraziamento più speciale va a tutti i trattoristi e trattoriste che, con il loro entusiasmo e la loro grande disponibilità, hanno anche quest’anno realizzato il sogno dei più piccoli facendo comparire Babbo Natale. Auguriamo buone feste a tutti.”



L’iniziativa è stata dedicata al ricordo di Marco Garnerone, deceduto in primavera, che faceva parte degli organizzatori.