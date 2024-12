Borgo San Dalmazzo: al Santuario di Monserrato un laboratorio creativo con le artiste Monica Sepe e Francesca Piccardoni

Lunedì 16 dicembre, alle ore 17, il Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo ospiterà un evento speciale pensato per i bambini: il laboratorio creativo "Dipingi i tuoi addobbi di Natale e crea il tuo biglietto di auguri". Un’opportunità unica per esprimere la propria creatività in vista delle festività natalizie, sotto la guida esperta delle artiste Monica Sepe e Francesca Piccardoni.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Santuario di Monserrato odv, ed è rivolta a bambini dai 7 ai 10 anni. Durante il laboratorio, i piccoli partecipanti avranno l’occasione di realizzare addobbi natalizi personalizzati e di progettare biglietti di auguri unici, per rendere ancora più speciali i momenti di festa con la famiglia e gli amici.

Le artiste guideranno i bambini nella creazione delle decorazioni natalizie e dei biglietti, utilizzando materiali creativi che verranno forniti direttamente durante l'evento. Ogni bambino potrà dare libero sfogo alla propria fantasia, creando oggetti e biglietti che rispecchiano la sua visione del Natale.

Per partecipare al laboratorio, è previsto un contributo di 10 € a parziale copertura delle spese per i materiali. Le iscrizioni sono obbligatorie e si possono effettuare contattando il numero 349 4671167.

Dicono gli organizzatori: "Un’occasione imperdibile per un Natale all’insegna della creatività, della condivisione e del divertimento. Sarà un’opportunità di far vivere ai bambini un'esperienza che stimolerà la loro fantasia e li avvicinerà al magico mondo delle festività natalizie".