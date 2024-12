Caraglio, al Ferrini si proietta “Onde di Terra” che rispolvera l’epoca dei matrimoni per corrispondenza

Chi se li ricorda i bacialé, i sensali di matrimonio?

In pieno boom economico le campagne del nord si svuotano: le ragazze dei paesi piemontesi si muovono per lavorare nelle fabbriche e si fidanzano con operai, lasciando soli i ragazzi contadini. Nei campi incomincia a mancare la manovalanza, nelle case la compagnia. I fatti contingenti iniziano a legare in maniera inedita i destini del Sud Italia con quelli di alcune zone rurali del Nord. Tra queste la Langa.



Nasce il fenomeno dei matrimoni per corrispondenza e si coniano espressioni nuove che oggi sembrano essersi dissolte. Le “calabrotte” sono le ragazze che risalivano lo Stivale per ritrovarsi mogli di uomini mai conosciuti, che avevano coscientemente accettato di sposare per procura grazie alla mediazione dei bacialé.

Da questo spaccato sociale prende spunto l’opera prima “Onde di Terra” di Andrea Icardi, regista e docente di produzione televisiva di Santo Stefano Belbo. Il film sarà presentato al CineFerrini venerdì 13 dicembre alle ore 21.



L’opera, indipendente per produzione e autenticità narrativa, attraverso un intreccio di vicende umane, trasporta lo spettatore nella Langa del 1973, un’epoca segnata da cambiamenti sociali profondi: dalla legge sul divorzio all’avvento della tecnologia nella meccanizzazione agricola, dall’austerity all’affermarsi di Massimo Berruti, il primo atleta moderno della pallapugno.



“Onde di terra” è un racconto di territorio, che intreccia solitudini e scelte coraggiose, amori e fatiche contadine, disillusioni e sentimenti profondi.



La protagonista Fulvia, con l’intermediazione di Remo, lascia Brancaleone, il paese in Calabria dove fu confinato Cesare Pavese negli anni ’30, per sposare Amedeo. Una volta arrivata al Nord scopre che l’uomo di cui si è innamorata per lettera non è chi le era stato fatto credere. A quel punto la ragazza riuscirà a reagire con grande coraggio.



Il film è stato girato tra Alta Langa, Alba e Liguria. La produzione è stata strategicamente sostenuta dall’azienda informatica Siscom di Cervere, con uno sforzo mecenatistico che ha pochi esempi di questo tipo in provincia di Cuneo.



Maggiori informazioni disponibili su https://www.ondediterra.it/



Rimane disponibile l'opportunità di associarsi all'Associazione Contardo Ferrini, che offre la possibilità di partecipare alle proiezioni straordinarie come questa e delle rassegne cinematografiche a prezzo ridotto!