Mondovì, iniziati i lavori di pulizia dell’alveo del torrente Ellero nel tratto cittadino

Sono iniziati questa mattina, lunedì 9 dicembre, i lavori di pulizia dell’alveo del torrente Ellero nel tratto che attraversa il centro città. In un primo momento la ditta Caramello interverrà nei pressi dell’omonima piazza e lungo via del Gasometro, mentre nella giornata di domani, martedì 10 dicembre, i lavori proseguiranno lungo corso Statuto. Si tratta del terzo intervento in tre anni di legislatura.

“Prosegue, dunque, il nostro impegno nei confronti della sicurezza idrogeologica - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Gabriele Campora - nell’ottica di rendere la città sempre più vivibile e sicura. I lavori di pulizia ordinaria e straordinaria riguarderanno anche il torrente Ermena e si inseriscono in un’azione amministrativa a più ampio respiro che ci ha consentito, in questi anni, di realizzare interventi