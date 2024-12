A Mondovì la mostra dei "Bastoni da passeggio" racconta storia e curiosità attraverso i secoli

Unica. Non c'è altro modo per definire la mostra dedicata ai "Bastoni da passeggio: utilità e prestigio", ospitata nelle sale dell'Antico Palazzo di Città, a Mondovì Piazza.

Solo visitandola ci si può accorgere di quanto possa essere ricco di sfaccettature un oggetto considerato un comune accessorio.

L'esposizione, con oltre 300 pezzi, è parte di una collezione ben più ampia messa insieme negli anni dal professor Silvio Matteo Borsarelli che, nei giorni di apertura della mostra, svela curiosità, ma anche interessanti aneddoti storici che i bastoni conservano e tramandano.

Dall'Europa, dall'Oriente, creati con avorio, ma anche con ossa di balena o squalo. Se ne possono ammirare davvero di ogni tipo, ma l'aspetto più curioso, forse, è che i bastoni non sono sempre stati oggetti per agevolare deambulazione: ognuno ha il suo preciso scopo.

Da quello che funge da cavalletto per il fotografo, a quello che si trasforma in uno sgabello e come non citare quelli che nascondono anche pugnali e armi.

"Mio nonno portava il bastone e me ne regalò uno quando avevo circa quattro anni - spiega il professor Borsarelli -, credo di esserne rimasto come affascinato e da allora ho iniziato a documentarmi, a conoscerli, a distinguerli e anche a collezionarli. Non ne comprerei mai uno su internet, esistono delle copie e delle imitazioni che sono difficili da riconoscere anche per gli antiquari. Ognuno ha la sua storia da raccontare: da quello che fu di un nostalgico di Napoleone e si fece realizzare un manico che nell'ombra rivela il profilo di Bonaparte a quelli con i simboli della Massoneria, ma poi ci sono anche quelli con il cannocchiale incorporato o quelli per difendersi".

I bastoni esposti in mostra, attraverso i secoli, raccontano il mondo del bastone nelle sue diverse sfaccettature, da oggetto quotidiano di prestigio sociale a uso particolare.

L'esposizione è visitabile gratuitamente, ogni primo fine settimana di ogni mese, dalle 15 alle 19. Nel periodo natalizio sarà visitabile, con lo stesso orario, anche il 26 dicembre. Aperture straordinarie in occasioni di eventi e festività.