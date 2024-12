Bene Vagienna presenta il grande progetto della Bealera Maestra della destra Stura al prefetto di Cuneo

Giovedì 12 dicembre ci sarà presentazione del grande progetto della Bealera Maestra della destra Stura a Sua Eccellenza il Prefetto di Cuneo Mariano Dott. Savastano, che farà visita alla ns cittadina,per evidenziare l'importanza della prevenzione in caso di eventi meteorici avversi.

In quella occasione alle ore 14 ci sarà la task force attiva nel servizio alla collettività, in piazza Martiri a Bene Vagenna. Saranno presenti i vari gruppi di protezione civile afferenti al COM 8, il gruppo Cinofilo di Centallo, i vigili del fuoco e la Croce Bianca, l'Ana, il Coordinamento della protezione civile di Cuneo, le forze dell'ordine Carabinieri e la Polizia Locale che in sinergia sempre attivi in caso di emergenza.

Seguirà un breve filmato del progetto presso il salone parrocchiale don Giraudo. Si concluderà con "un momento di caldo saluto" con cioccolata calda e panettone.