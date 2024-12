In Camera di Commercio la presentazione del prezziario opere edili e impiantistiche 2024

Lunedì 9 dicembre, presso il salone d’onore dell’Ente camerale, nel corso dell’evento “Resilienza & Trasparenza, uno sguardo al futuro” è stato presentato con la Regione Piemonte il Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo 2024, realizzato con il prezioso contributo del gruppo di esperti che formano il Comitato tecnico, coordinato dall’arch. Laura Menardi, e rappresentato da ordini e collegi professionali, enti pubblici e associazioni di categoria provinciali.

I prezzi delle oltre 13mila voci che costituiscono il Prezzario, da alcuni anni arricchito dalla sezione dedicata all’edilizia sostenibile nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), sono stati caratterizzati da una maggiore stabilità rispetto al recente passato in cui abbiamo avuto continue problematiche legate al “caro materiali”.

Nell’ultimo quinquennio si è assistito a una maggiore stabilità di edilizia e impiantistica, cui il volume è dedicato, con particolare riguardo al comparto delle costruzioni, con una perdita di appena 50 unità. Secondo i dati più recenti, riferiti al III trimestre 2024, le imprese registrate nel comparto sono aumentate di 63 unità rispetto a fine 2023 e di 10 rispetto al III trimestre 2023. Questi dati ci fanno essere moderatamente ottimisti per le prospettive del settore perchè si dovrà fare i conti con lo scadere di molti incentivi ma si potrà contare su un incremento delle opere pubbliche grazie ai cantieri del PNRR.

L’uscita della XXII edizione del Prezzario è stata affiancata dalla consegna, con il Politecnico di Torino, del premio di laurea intitolato all’ing. Ivo Pellegrino, scomparso nell’estate del 2023, storico coordinatore e anima del Comitato. Il bando relativo al premio era rivolto a studenti che hanno svolto la tesi magistrale nell’ambito della tematica “Resilienza e sicurezza dei territori nella provincia di Cuneo”.

L’ing. Alessia Amendola è stata individuata quale assegnataria del premio, con la tesi dal titolo “Managed Aquifer Recharge for sustainable groundwater use in the Cuneo Plain” che rientra nel progetto SeTe (Interreg Alcotra) il cui obiettivo è quello di mitigare gli effetti dei rischi legati alla siccità con la finalità di proteggere e preservare gli ambienti naturali attraverso infrastrutture blu sostenibili e promuovere un’attiva cooperazione per una gestione resiliente della risorsa idrica.

“La realizzazione e pubblicazione del Prezzario - afferma il presidente Luca Crosetto - rappresentano la sintesi del confronto tra referenti di Ordini e Collegi professionali, di enti pubblici e del mondo associativo che, lavorando insieme, mettono a fattore comune esperienza e professionalità producendo un utile strumento di informazione per gli operatori di settore, e non solo, della nostra provincia. Oggi ne diamo valore con la consegna del premio di laurea in memoria dell’ing. Ivo Pellegrino, per vent’anni figura centrale del Comitato ed esemplare professionista che, al centro della sua attività, ha posto il tema della sicurezza”.

All’incontro, moderato dal segretario generale della Camera commercio Patrizia Mellano e aperto dal presidente Luca Crosetto, sono intervenuti i professori del Politecnico di Torino Paolo Fino e Micaela Demichela, rispettivamente referente del Rettore per la sede di Mondovì e referente scientifica del premio di laurea; Marianna Matta coordinatrice del Prezzario della Regione Piemonte; Eleonora Garino e Laura Menardi nei ruoli di presidente e coordinatrice del Comitato tecnico del Prezzario camerale.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la rilevanza del Prezzario camerale quale strumento attendibile per la valutazione di progetti e lavori edili e impiantistici, nonché valido supporto al servizio della trasparenza in sede giudiziale e durante le mediazioni per risolvere controversie.

Eleonora Garino, presidente del Comitato tecnico, sottolinea “Oggi si è presentato il Prezzario della Camera di commercio di Cuneo frutto dell’indefesso lavoro del comitato tecnico che, con impegno e passione, ha aggiornato e revisionato le voci e i relativi prezzi. Ringrazio tutti per il prezioso contributo e, in particolare, la coordinatrice Laura Menardi che ha raccolto la pesante eredità dell’ing. Ivo Pellegrino”.