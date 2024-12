La Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore scalda i motori

Non è mai troppo tardi per… è l’incipit della 31esima edizione della Fiera Piemontese dell’Editoria che anche nel 2024 torna a Cavallermaggiiore per una due giorni di eventi, rassegne e incontri. Il titolo, reso celebre dall’esperienza e dall’attività dell’indimenticato maestro Alberto Manzi a cui questa edizione della Fiera è dedicata, accompagna i tanti ospiti che anche quest’anno si alterneranno sulle diverse location prescelte per ospitare gli eventi:

L’ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II ospita anche quest’anno l’area espositivo-fieristica, che ospita una selezione di editori che presenziano con le proprie proposte editoriali.

L’ala comunale è al contempo luogo deputato per il Caffè letterario, l’area in cui si alternano lungo l’arco del week end importanti firme di carattere locale, regionale e nazionale.

Una parte degli ospiti verrà inoltre ospitata come da tradizione al Teatro S. Giorgio, l’unica location cittadina capace di contenere un numero sufficiente di pubblico.

Sia presso il caffè letterario che al Teatro S. Giorgio tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e senza necessità di prenotazione.

Le scuole del territorio, e in particolare quelle dei comuni di Savigliano, Caramagna, Murello, Cavallerleone, Monasterolo di Savigliano e Marene, sono nuovamente coinvolte a pieno titolo nella sezione della Fiera Piemontese dell’Editoria dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni. Numeri importanti che coinvolgeranno più di 3500 bambini e ragazzi.

Per la scuola dell’infanzia Roberto Rolfo porterà a giovani allievi e allieve il libro “Elfa Nia e il medaglione magico. Potenziamo insieme le competenze per la scuola primaria”.

Per le classi delle scuole primarie saranno con noi Alice Basso con “I fratelli Difendieroi”(Garzanti, 2024) Sara Pellizzari con “Vittoria di squadra” (Ragazzi Mondadori, 2024), i ricercatori del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino con “Le favole dell'alchimista”, (Il Baobab Editore) e la gradita conferma -dopo gli ottimi ritorni del 2023- della redazione di Mezzopieno.

Per la scuola secondaria di primo grado oltre ai confermati Alice Basso e Mezzopieno, saranno ospiti anche Segio Badino che”Mille papaveri rossi” (Piemme editore), Fulvia Degl’innocenti con “I ribelli del Mussa Dagh” (Notes edizioni, 2021) e Marco Magnone con una selezione dei propri titoli.

Calendario incontri

Martedì 3 dicembre

21:00 - 22.30

Teatro S. Giuseppe - Marene

Presentazione del libro “Malammore. Una chimera tra i vicoli di Napoli” dell’autrice Anna Vera Viva (Garzanti, 2024)

Giovedì 5 dicembre

21:00 - 22.30

Teatro Milanollo - Savigliano

Spettacolo “ Elogio dell’incertezza” di Matteo Saudino aka BarbaSophi

Martedì 10 dicembre

18.30 - 20.00

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale ed ex politico italiano, ci regala una riflessione sul quadro politico ed economico dello stivale partendo dai 2 libri “Chimere" (Feltrinelli, 2023) e "Dentro il palazzo" (Mondadori, 2024)

Mercoledì 11 dicembre

21.00 - 22.30

Monasterolo di Savigliano

Adonella Fiorito, fondatrice e presidentessa dell’Associazione Mai + Sole, presenta il proprio libro “Ti rubo una carezza" (Primalpe, 2024).

Giovedì 12 dicembre

21.00 - 22.30

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Eraldo Pecci, vecchia gloria del Torino Calcio e conduttore de La Domenica Sportiva , presenta il proprio libro “Ti racconto i campioni del Torino. I fuoriclasse che hanno fatto la storia del club granata" (Gribaudo, 2024).

Sabato 14 dicembre

10:30 - 11:00

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

Taglio del nastro alla presenza delle autorità e inaugurazione della XXXI esima edizione della Fiera dell’Editoria

11.30 - 12.30

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

A 700 anni dalla loro pubblicazione, l’Associazione Cavalar ripropone i vecchi statuti del comune di Cavallermaggiore, tradotti e spiegati con la collaborazione della Biblioteca Civica Nuto Revelli.

15.30 - 16.30

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

Mick Odelli, esperto di comunicazione e neuroscienze, presenta il suo libro “Sfacciati. L'arte di cambiare identità ed essere qualsiasi cosa” (Giunti Editore, 2024)

16.00 - 17.00

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Lo scrittore Alessandro Perissinotto porta in scena un monologo teatrale tratto dal suo ultimo libro “La guerra dei Traversa”(Feltrinelli, 2024)

16.00 - 17.00

Locali della Biblioteca Civica Nuto Revelli - Via Roma 104

Il progetto SAI - Sistema Accoglienza e Integrazione attraverso la collaborazione con Romina Panero, promuove un laboratorio di plurilinguismo ”Scatole di voce” per i bambini dai 4 ai 10 anni, momento di incontro per i più piccoli e le loro famiglie, in un'ottica di scambio interculturale e conoscenza reciproca.

16.30 - 17.00

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

Isabella Margaria, presenta il suo libro “Amore folle” (Il cielo stellato, 2024)

17.00 - 18.00

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Una presentazione a 4 mani condotta da Pippo Civati, ex politico italiano e fondatore della casa editrice People, insieme a Willie Peyote, rapper / cantautore torinese ,fresco di selezione per Sanremo 2025, partendo dal libro-intervista “Dov’è Willie” (People, 2021)

17.30 - 18.30

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

Enrico Deaglio, prolifico scrittore, autore e giornalista presenta la sua ultima fatica editoriale “Sfacciati. L'arte di cambiare identità ed essere qualsiasi cosa” (Giunti Editore, 2024)

18.00 - 19.30

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Aurelio Cochi Ponzoni presenta la propria biografia “La versione di Cochi” (Baldini+Castoldi, 2023) in cui racconta sessant’anni di spettacolo, sessant’anni di teatro, cabaret, cinema, tv, nell’immaginario degli italiani.

18.30 - 19.30

Ala comunale - Piazza Vittorio Emanuele II - Cavallermaggiore

Lavialibera, progetto editoriale di Libera contro le mafie e Gruppo Abele, presenta la propria rivista bimestrale e giornale online su mafia, corruzione, ecologia, migrazioni. (il direttore editoriale è )

21.00 - 22.30

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Tito Faraci e Pasquale Ruju per una serata dedicata al mondo del fumetto, in collaborazione con la rassegna saviglianese Savix!

21.00 - 22.30

Sala comunale - Murello

Gianfranco Burdino presenta il proprio libro “Braccato” (Argonauta, 2024)

Domenica 15 dicembre

11:00 - 11:30

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Presentazione del libro “Come eravamo” a cura della Pro Loco di Savigliano per raccontare la Savigliano di qualche anno fa.

11:30 - 12:00

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Presentazione del libro “CCC Cartografia di un Cuore di Comunità” della scrittrice Domitilla Pirro (Edizioni Piuma, 2024).

15:00 - 15:30

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore

Consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni e intervento di Luca Di Giacomo, ex imprenditore che porterà la propria testimonianza di volontario all’hotspot di Lampedusa

15:00 - 15:30

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Presentazione del libro “Racconti al Centro” del Centro Diurno Eta Beta di Savigliano (Buckfast Editore, 2024).

15:30 - 16:00

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Presentazione dell’audio-libro “Saffo abita di fronte a me” (Voce in Capitolo, 2024) dell’autrice Barbara Audisio.

16:00 - 17:00

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Matteo Cereda e Pietro Isolan presentano il proprio libro “Potatura facile. Il manuale illustrato di «Orto da coltivare» sugli alberi da frutto” (Gribaudo, 2024).

17:00 - 18:00

Caffè Letterario - Cavallermaggiore

Stefano Catone, co-fondatore della casa editrice People, presenta una graphic novel dedicata alla vita di Matteotti “Uniti nella stessa lotta. Memorie di Giacomo Matteotti” (People, 2024).

18:00 - 19:30

Teatro S. Giorgio - Cavallermaggiore

Michele Aglieri, Ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso Università Cattolica del Sacro Cuore, dipinge un profilo completo della vita del grande Alberto Manzi e dei tratti che hanno inciso il suo nome nel gothe della pedagogia italiana.

Nell’occasione sarà anche proiettato il corto filmato nel pomeriggio di domenica 15 a tema “Non è mai troppo tardi” in collaborazione con Stuffilm un gruppo di giovani allievi e relative famiglie.

Il week end di Fiera si chiude alle ore 21.00 con il gradito ritorno della redazione di Lercio.it per la presentazione di "70 grandi rompicazzo della storia (71 con te)” (People, 2024) dove vengono illustrati “vita, morte e miracoli” di settanta grandi personaggi che hanno influenzato il corso della Storia dell’umanità.

L’evento è possibile anche in questa edizione grazie all’impegno profuso dalla Pro Loco di Cavallermaggiore e con il sostegno del Comune di Cavallermaggiore, patrocinati da Provincia di Cuneo, insieme al supporto in termini di lavoro e organizzazione delle realtà cittadine, tra cui è opportuno menzionare la Biblioteca Civica Nuto Revelli di Cavallermaggiore, la Biblioteca Civica Luigi Baccolo di Savigliano, la Biblioteca Civica Falcone e Borsellino, l’Associazione Amici della Biblioteca ODV.

A fianco degli organizzatori è confermata anche per il 2024 la grande collaborazione della casa editrice Gribaudo (Gruppo Feltrinelli) che a Cavallermaggiore ha le proprie origini.

Collaborano alla buona riuscita del progetto, in qualità di partner, Atl del Cuneese e i comuni di Savigliano, Caramagna, Murello, Cavallerleone, Monasterolo di Savigliano e Marene.

A questi, si aggiungono i supporti concreti di Fondazione CRC, Fondazione CRS, Banca CRS e Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, oltre ai contributi di importanti aziende del territorio che credono nella bontà del progetto: Termoigienica Srl, Bus Company, Scotta Impianti, Compet-e, Consorzio SEA, Ediltutto & EdiDesign, L’Ortica libreria indipendente, Asta del Mobile, Valverbe.