Non è dicembre senza Fiera del Cappone!

Domenica 15 e lunedì 16 dicembre la Pro Loco di Morozzo è pronta ad accogliervi in Piazza Barbero per farvi gustare a pranzo la specialità presidio slow food, il Cappone di Morozzo, in un menù tutto da assaporare.



Sotto una tensostruttura riscaldata potrete assaggiare gustosi piatti con ingrediente principale sua maestà il Cappone accompagnati da un buon bicchiere di vino. Si consiglia la prenotazione al numero 333.1162880.

Nel pomeriggio della Domenica verranno premiate le migliori coppie di Capponi esposte.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile partecipare a varie attività sul territorio del comune come “La Caccia al Tartufo”, escursioni naturalistiche, visite guidate gratuite alla Cappella di Santo Stefano (seconda metà del XV secolo) e la mostra “La Felicità della Pittura” presso il Castello di Morozzo (visitabile già dal 14 dicembre).

In Piazza Barbero si terranno la Mostra-Mercato dei prodotti tipici delle nostre terre, il Mercatino di Natale con la presenza di Babbo Natale (bimbi accorrete numerosi con tanto di letterina!), esibizione degli sbandieratori di Cherasco ed il servizio di caldarroste e vin brulé da parte del gruppo Alpini di Morozzo.

La giornata di lunedì continuerà all’insegna della buona cucina e dei prodotti di eccellenza, accompagnati da un seminario sulla razza nostrana di Morozzo a cura del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino e della Scuola Agraria di Cuneo. Avrete la possibilità di assaggiare, per chi non lo avesse già fatto il giorno prima, i piatti a base di Cappone serviti dalla Pro Loco di Morozzo. Una grande novità di quest’anno sarà la premiazione della migliore coppia di Capponi tramite giuria popolare; per tutta la mattinata, infatti, i visitatori potranno esprimere la propria preferenza con premi per i votanti.

Ma non è finita qui: per chi volesse iniziare a gustare il Cappone già sabato, la Pro Loco di Consovero vi aspetta per una ricca cena presso i locali “Il Ritrovo” (contattare il numero 331.2907867 entro il 12 dicembre, i posti sono limitati).

Infine, per introdurre le festività natalizie in musica, il gruppo “Sun Chorus” si esibirà presso la Chiesa Parrocchiale di Morozzo in data 21 dicembre alle ore 21. Con l’occasione, l’Opera Pia Vincenzo Peirone consegnerà le borse di studio agli alunni meritevoli.