La pallapugno piange il notaio Toppino, il presidente FIPAP Enrico Costa: "Ne ricordiamo la passione e la generosità verso il nostro sport"

La notizia della scomparsa del notaio Vincenzo Toppino ha scosso profondamente il mondo della pallapugno visto l'impegno profuso a beneficio della Canalese oltre che del salvataggio dello storico sferisterio Mermet di Alba.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FIPAP ENRICO COSTA

"Anche a nome del consiglio federale della F.I.P.A.P. mi unisco al dolore per la scomparsa del Notaio Vincenzo Toppino, ricordandone la passione e la generosità rivolta al mondo della pallapugno. Non meno importante fu il suo sostegno per la salvaguardia dello storico sferisterio Mermet, uno degli impianti sportivi più antichi d'Italia."