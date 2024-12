Nuovo piano di gestione del Parco Alpi Marittime, la giunta di Valdieri: "Non ci convince"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della giunta di Valdieri.

Uno schieramento di evidente conformismo nei confronti del vertice dell’Ente Parco Alpi Marittime ha votato a favore dell’adozione del nuovo Piano di Gestione. Noi abbiamo avuto modo di contestare che nessun confronto è stato predisposto con i sindaci interessati, nè prima né dopo le loro osservazioni, confermando così una deplorevole indifferenza verso le proposte e i rilievi da essi motivati.

Sarebbe stato razionale e costruttivo organizzare un confronto-discussione tra il Piano precedentemente adottato e quello che è stato portato in approvazione al Consiglio di amministrazione. Di conseguenza non si riesce a percepire l’intento di eventuali modifiche apportate: si parla di “sintesi delle integrazioni e raffinamenti”, ma tutto rimane sostanzialmente uguale.

Sicuramente il Piano necessitava di essere approvato per non perdere il finanziamento, ma doveva essere rivisto e migliorato,e resta il fatto decisivo che nella relazione mandata ai consiglieri non si è fatto cenno ad alcune delle importanti osservazioni avanzate dai sindaci sia per il metodo che per la sostanza. E’ la prova che conferma la scarsa considerazione che il Parco ha verso le istituzioni e le comunità locali, al fine di ricercare un forte sinergia di intenti per la conservazione, valorizzazione e promozione del nostro territorio. Così il Parco si allontana da chi vive e lavora in montagna, e diventa motivo di contrasti.

Riteniamo opportuno fare rilevare che la rappresentante di Valdieri, Valeria Marrone, ha espresso con convinzione voto contrario al Piano di Gestione, e il consigliere Erbì si è astenuto; tutti gli altri si sono dimostrati favorevoli (assente alla votazione il consigliere Lemut).

Poichè non ci convince il Piano di Gestione del Parco, votato pressochè ad occhi chiusi, raccomandiamo particolare attenzione per la nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco, affinché all’insegna di un innovativo cambiamento, sia una figura unanimemente stimata ed accettata da amministratori e comunità, e lavori per un territorio che va tenuto unito nelle sue rappresentanze. Noi abbiamo richiesto una nomina all’insegna dell’esperienza e della competenza, senza pregiudiziali e appartenenza di parte.

LA GIUNTA DEL COMUNE DI VALDIERI

Guido Giordana, sindaco di Valdieri

Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri

Davide Audisio, assessore di Valdieri