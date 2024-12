Oggi a Cuneo un incontro dedicato al benessere degli adolescenti e all'alimentazione

Oggi, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 17, nella splendida cornice del Rondo dei Talenti a Cuneo (via Luigi Gallo 1), si terrà un incontro gratuito dedicato agli adolescenti tra i 13 e i 18 anni sul tema delle emozioni e di come gestirle dal titolo: "Una mappa per l'amore". Con Isabella Bodino, coaching strategico e fondatrice di Mirya, e Laura Monni, biologa nutrizionista, incontreranno i ragazzi e spiegheranno loro come contenere il "buco" che si forma quando si subisce una perdita: amicale, di un famigliare, o un brutto voto....

Verrà spiegata l'importanza di scegliere il "tappo" giusto, che non sia cibo spazzatura o alcool, e come agiscono le sostanze zuccherine e alcoliche sul nostro cervello e le azioni che ci fanno fare. Incontro gratuito aperto a tutti. Ci sono ancora dei posti liberi - iscrivetevi tramite il link che segue: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-mappa-per-lamore-1050683411367

Per maggiori informazioni potete telefonare al numero 334 3854922 o scrivere alle email isabella.bodino@gmail.com e lauramonni@outlook.it