Castiglione Tinella ha celebrato la "Giornata degli Abbracci"

A Castiglione Tinella la “Giornata degli Abbracci” è stata celebrata domenica 7 dicembre. Giorno in cui si sono svelate le opere in maglia create all’uncinetto dal corposo gruppo delle “Sferruzzine” che ha base al Bazar di Laura Manzo in piazza XX Settembre.

Oggi si possono quindi ammirare su ogni albero del concentrico, nel viale di ingresso del paese e in piazza, questi lavori che interpretano tante braccia e mani che avvolgono ogni tronco, offrendo un tocco artistico e di colore alle piante.

"Si celebra così il profondo valore dell’abbraccio, gesto d’affetto e di amicizia capace di donare benessere alle persone, ma soprattutto - dice il sindaco Bruno Penna - è così rappresentato l’impegno e la vitalità di una comunità attiva e visceralmente legata al proprio paese. Il Bazar è un covo di idee, di buone pratiche e di fantasia, una merceria speciale che propone abbigliamento e creazioni originali e di alta qualità tutte castiglionesi, come i capi della ormai nota linea 408 (l’altezza del paese sul livello del mare), molto apprezzati anche dai turisti".