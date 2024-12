Neive, incendio in una casa: in azione i vigili del fuoco di Alba

Momenti di paura questa mattina, poco dopo le 11, in via San Giuseppe a Neive, la strada che costeggia il campo di pallapugno, dove un incendio ha interessato un’abitazione. Le fiamme, scaturite dalla cucina, sono state causate da un pentolino lasciato a scaldare. La proprietaria della casa, che si era momentaneamente allontanata, nel tentativo di spegnere il rogo buttandovi sopra dell’acqua, e spostando il pentolino sotto il lavandino, ha riportato lievi ustioni alle mani e ai capelli.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Alba, giunti sul posto con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, ha permesso di domare rapidamente le fiamme, limitando i danni agli arredi della cucina. La signora è stata accompagnata in ospedale per le cure delle ustioni, che fortunatamente non si sono rivelate gravi.