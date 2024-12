"Berlinguer - la grande ambizione" di Andrea Segre al Cinema Lux di Busca

Al Cinema Lux arriva un evento imperdibile! In occasione della proiezione speciale di “Berlinguer - la grande ambizione” di Andrea Segre, giovedì 19 dicembre prossimo, sarà presente lo sceneggiatore Marco Pettenello, che introdurrà l’opera e incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

La proiezione, prevista per le ore 21, chiude un ciclo di incontri d’autore, che ha visto, in questo 2024, grandi nomi e personaggi in rilevante ascesa: Giulio Base, Edoardo Morabito, Federico Bondi, Milad Tangshir, Andrea Lattanzi, Gianluca Santoni, Enrico Verra…e ora Marco Pettenello! “Berlinguer - la grande ambizione” di Andrea Segre è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e vede nei panni del celebre politico un monumentale Elio Germano.

Chi è Marco Pettenello?

Sceneggiatore padovano, è cresciuto professionalmente con il grande Carlo Mazzacurati, con cui ha scritto “La lingua del santo” nel 2000, “La giusta distanza” nel 2007, “La passione” nel 2010, “La sedia della felicità” nel 2013 e nel 2010 il documentario “Sei Venezia”.

Ha scritto con Francesco Lagi la commedia “Missione di pace” nel 2011, con Andrea Segre “Io sono Li” nel 2011, “La prima neve” nel 2013 e “L’ordine delle cose” nel 2017. Con Silvio Soldini ha scritto “Il comandante e la cicogna”. Nel 2013 ha lavorato a “Zoran - il mio nipote scemo” di Matteo Oloetto, nel 2014 a “Short skin - i dolori del giovane Edo” di Duccio Chiarini, con cui ha scritto anche “L’ospite” nel 2018. Ha scritto gli ultimi film di Antonio Padovan, Chiara Malta e di Gianni Di Gregorio. Nel 2024, con Andrea Segre, ha realizzato la sceneggiatura del film “Berlinguer”.

Ha lavorato anche per la televisione e nei primi anni duemila ha tradotto alcuni romanzi dall'inglese, tra cui “Sotto gli alberi” (Under the Greenwood Tree) di Thomas Hardy e “Il club dei suicidi” di Robert Louis Stevenson. Ha ottenuto sei candidature ai Nastri d’argento e un David di Donatello nel 2021 per “Lontano lontano” di Gianni Di Gregorio.

Tariffe: l’accesso alle proiezioni sarà possibile con il biglietto singolo fissato a 6 euro a spettacolo.

Info: è possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it, scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it o chiamando il 349.1817658.