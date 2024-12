“La poesia non nuoce alla salute”: a Cuneo l’incontro con la poetessa Rodica Atomoaie

“Quando l’uomo incontra lo straordinario la sua vita diventa poesia” scrive Rodica Atomoaie.



Poetessa di origine romena, sarà protagonista a Cuneo domani pomeriggio, sabato 14 dicembre, per un importante incontro letterario intitolato “La poesia non nuoce alla salute”. Appuntamento alle ore alle ore 16 da “The Corner” (Corso Dante, 14).



Quel significato delle parole, per capire prima di tutto la lingua italiana, per poter esprimere le proprie emozioni. I componimenti di Rodica Atomaie sono un inno alla ricerca della bellezza, ai legami, alla meraviglia. Sono l’incontro con la sua parte più intima, la sensibilità che si racchiude.



“Rodica è un’anima nobile - dice una sua cara amica - leggere o ascoltare le sue poesie ti commuove, per la sua grande capacità di cogliere. Poi ha la capacità di accoglierti davvero ed è bellissimo quando si emoziona, nel suo sguardo si coglie tutto l’incanto e la gratitudine verso la vita.”



Tante saranno le poesie ma anche le sorprese. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare il seguente numero: 0171 502631.