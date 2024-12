Saluzzo, giornata da ricordare al Tapparelli: annullo postale e tante donazioni

Giornata da ricordare per il Tapparelli che ha ospitato martedì 10 dicembre Poste italiane di Saluzzo, per l’annullo filatelico dedicato alla prima edizione di “Scrivici una Cartolina” promosso quest’estate dall’Ente e reduce da un successo straordinario.

Oltre 2.000 cartoline da tutta Italia e dall’estero sono giunte alla struttura facendo rivivere il tempo delle vacanze agli ospiti, dando il segno tangibile del legame profondo verso la residenza e valorizzando nel contempo il ritorno delle cartoline che sembravano finite nel dimenticatoio.

Presenze numerose all’evento, nel salone vetrato, compresi appassionati di filatelia e collezionisti che potranno ancora trovare, per 60 giorni, l’annullo presso l’Ufficio Postale di Saluzzo dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

La giornata di festa ha visto inoltre la donazione alla struttura di un defibrillatore da parte di Riccardo Ambrogio e della moglie Barbara Pellegrino in ricordo del nonno Riccardo ( Ambrogio) che fu segretario generale del Tapparelli dal 1950 al 1963.

“Il Tapparelli entra nel cuore ed è nel cuore di tutti i saluzzesi. E’ una casa di riposo che è come una casa di accoglienza in cui negli ultimi anni della vita, in cui ci si sente fragili e soli si è seguiti con amore e attenzione.

Accolte pubblicamente dall’Ente altre donazione, eseguite in accordo con la coordinatrice e in linea con una delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede elargizioni per obiettivi specifici o suggerite dal benefattore. “Sono un valore aggiunto molto importante, rispetto all’ordinarietà - commenta Tiziana Drago - vice presidente facente funzione (Il Cda è in scadenza ad inizio 2025) - perchè contribuscono a migliorare la qualità di vita nella residenza, anche nella direzione del nuovo progetto “Palestra di vita” che vuole avvicinare la struttura al territorio, creando uno scambio osmotico e facendo si che iniziative e bellezza del Tapparelli possano essere vissute e utilizzate dalla comunità. Pensiamo ad esempio ad iniziative nel parco che circonda la residenza, da organizzare nei mesi estivi, grazie anche all’impegno del personale e alla presenza delle educatrici Debora Barra ( ideatrice di Scrivimi una cartolina) e Sonia Rivoira, per noi un altro valore aggiunto "

Le donazione sono state in ricordo di Valerio Bonardo, di Giuseppe Caffaro, di Domenica Salvai, di Secondiano Mattiuzzi, Giancarlo Tessitori, Carla Aicardi. Angela Fea e Roberto Fascioli in ricordo di Francesca Fea.

Un grazie alla struttura è stato portato da Luigi Mondino fratello di Gianfranco, storico operatore e regista di Telecupole, deceduto a fine ottobre che è stato ospite del Tapparelli in seguito ad una malattia.

Il gran finale della storica giornata è stato a cura degli allievi musici del Suzuki di Saluzzo, diretti da Elio Galvagno con un concerto dedicato agli ospiti che li hanno rincambiati con grandi applausi.