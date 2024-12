All'istituto superiore Grandis di Cuneo l'incontro con lo scrittore giramondo Sebastiano Ramello

Martedì 10 dicembre gli studenti dell’indirizzo professionale “Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica” (IPSMAT) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo hanno partecipato ad un incontro con lo scrittore giramondo Sebastiano Ramello che ha presentato i suoi due libri recentemente pubblicati presso la casa editrice Echos, La Maschera (2022) e In viaggio con Maneki (2023), coinvolgendoli nelle sue avvincenti avventure in oltre trent’anni di viaggi intorno al globo.

L’incontro è scaturito dal fatto che Ramello, che è stato prima fotoreporter e ha poi sviluppato una brillante carriera come consulente internazionale, aveva frequentato in gioventù proprio un corso serale. È stata dunque un’interessante occasione per gli alunni di interagire e confrontarsi con qualcuno che ha saputo trasformare quell’occasione formativa in un percorso lavorativo internazionale, coniugando ad esso la sua passione per il viaggio. Moltissimi i temi toccati durante la serata: dall’iter lavorativo internazionale di Ramello, a fatti di attualità affrontati nei suoi libri come l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel vicentino, le proteste del 2019-20 a Hong Kong, il movimento dei gilets jaunes, ad eventi storici da lui documentati nel corso della sua attività di fotoreporter, come l’elezione nel 2008 a primo ministro nepalese del leader maoista “Prachanda”.

Grande interesse hanno suscitato le sue intrepide imprese in Messico, Pakistan, Cina e infine in India, come l’attraversamento del deserto del Thar con un dromedario, seguendo le piste degli antichi nomadi, la scalata in solitaria dello Stok Kangri, vetta di oltre 6000 metri che si erge nel cuore della regione indiana del Ladakh e l’attraversamento dell’Himalaya in autostop lungo le carreggiate più alte del pianeta, che saranno oggetto del suo prossimo libro.