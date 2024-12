"Green Game": alunni della provincia di Cuneo pronti a sfidarsi per il titolo di "campioni di sostenibilità"

Il Green Game torna in Piemonte, pronto a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo.

Promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi – BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA – il progetto educativo è giunto alla sua dodicesima edizione e trasforma ogni tappa in un’occasione per formare giovani ambasciatori della sostenibilità.

In questa settimana il Green Game farà una tappa alla Scuola Forestale di Ormea, all’IIS “G. Baruffi” di Ceva, all’IIS “G. Vallauri” di Fossano, all’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” e al Liceo Statale “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì, per poi proseguire a gennaio, nelle scuole di tutto il Piemonte.

La conclusione è prevista per fine febbraio, con una grande finale regionale a Torino, in cui verrà incoronata la classe “Campione di Green Game” del Piemonte!

Ogni incontro vede la partecipazione di Alvin Crescini e Stefano Leva, formatori ufficiali del progetto, che rendono temi come la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale accessibili e coinvolgenti per gli studenti. Grazie a un quiz interattivo, l’apprendimento diventa un’esperienza dinamica e stimolante, che molti ragazzi hanno descritto come “formativa e divertente”. Una studentessa ha commentato: “Questa esperienza ci ha insegnato quanto siano importanti anche le piccole azioni quotidiane per aiutare l’ambiente.”

Anche i docenti hanno accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendolo come un prezioso strumento di educazione alla cittadinanza attiva e all'educazione ambientale, in perfetta sintonia con i programmi scolastici. La formula del gioco rende il percorso educativo più coinvolgente e permette ai ragazzi di apprendere in modo più efficace.

Il Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.

Maggiori informazioni su greengame.it oppure sui canali social ufficiali di Facebook e Instagram.