Domenica 22 dicembre ritorna a Cuneo il "Giro dei Babbi Natale"

L’ottava edizione del Giro dei Babbi Natale: solidarietà, passione e comunità

Il Giro dei Babbi Natale, giunto alla sua ottava edizione, rappresenta un evento simbolo di solidarietà, passione e comunità nella provincia di Cuneo. Organizzato dal gruppo CuneoStreetRiders, nato oltre dieci anni fa dall’unione di amici appassionati di moto, questo raduno speciale non è soltanto un momento di aggregazione ma anche un omaggio sentito alla memoria di Gabriele “Gabo”, un giovane motociclista scomparso in un tragico incidente stradale.



Lorenzo Barberis, tra i fondatori del gruppo, ricorda come il progetto sia nato nel 2016 con un piccolo raduno di appena dieci moto. Da allora, l’evento è cresciuto notevolmente, trasformandosi in una tradizione locale capace di coinvolgere centinaia di appassionati e cittadini. "... per me, questo evento ha un valore speciale", racconta Barberis, "non solo per la passione per le due ruote, ma anche per il legame con Gabo. È un modo per tenerlo con noi e trasformare la sua memoria in un’opportunità per fare del bene".

Con il tempo, il Giro dei Babbi Natale ha acquisito una valenza benefica, arricchendosi di una lotteria solidale. Il ricavato viene destinato ai genitori di Gabo, che lo impiegano in progetti per onorare la memoria del figlio. Tra i più significativi spicca la realizzazione e il mantenimento di un laboratorio di informatica presso l’ITIS di Cuneo, un’iniziativa che riflette la grande passione di Gabo per la tecnologia e l’innovazione.

Quest’anno, per la prima volta, il Giro dei Babbi Natale ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cuneo, un riconoscimento importante che testimonia il valore sociale e comunitario dell’evento. La manifestazione culminerà in Piazza Foro Boario, dove è previsto un momento conviviale presso l’Open Baladin.

Il programma della giornata

Ritrovo ore 14.00 zona commerciale Madonna dell’Olmo (Play Bowling/Mercatò Big)

Partenza ore 14.30

Attraverseremo le frazioni di Roata Rossi, Passatore, Cerialdo e Confreria

Da Confreria proseguiremo lungo il Viadotto Aldo Sarti

Raggiungeremo Corso Nizza, percorrendolo interamente fino a Piazza Galimberti - Effettueremo un giro completo di Piazza Galimberti per poi tornare su Corso Nizza, fino all'altezza di Piazza Europa - Da qui gireremo verso Corso Carlo Brunet e proseguiremo lungo Viale degli Angeli e poi Lungogesso Corso Giovanni XXIII - Raggiungeremo quindi Piazza Torino

Infine, percorreremo Corso Kennedy fino a Piazza Foro Boario, che sarà il punto finale.

Il Giro dei Babbi Natale non è soltanto un momento di commemorazione e solidarietà, ma anche un’occasione per unire le persone e celebrare lo spirito natalizio in un’atmosfera unica. "Vogliamo che questo evento sia per tutti, non solo per i motociclisti, ma per l’intera comunità. È un modo per ricordare Gabo, ma anche per diffondere un messaggio di speranza, unità e condivisione", sottolinea Barberis.

L’evento non è rivolto solo agli amanti delle moto, ma a chiunque voglia condividere lo spirito natalizio e supportare una causa nobile. È un invito a unirsi, a fare comunità, e a celebrare la memoria di un amico speciale, trasformandola in un motore di speranza e solidarietà per tutti.