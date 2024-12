Cuneo: nel complesso monumentale di San Francesco proseguono gli eventi collaterali della mostra dedicata a Canaletto, Van Wittel e Bellotto

Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 proseguono gli eventi collaterali della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”, aperta fino al 30 marzo 2025 negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre.

Sabato 21 dicembre alle ore 14,30, il fotografo Christian Grappiolo in collaborazione con La scatola gialla proporrà “Le magie dell’ottica”, appuntamento dedicato ai bambini dai 7 anni. I vedutisti utilizzavano per dipingere le scatole ottiche, antenate delle macchine fotografiche: ma come funzionavano? Per quale strano fenomeno ottico è possibile riprodurre dentro un piccolo dispositivo l’immagine del mondo? E cosa succede dentro una macchina fotografia? Si scopriranno i segreti dell’ottica, costruendo insieme una scatola stenopeica che ognuno potrà portare a casa per i propri futuri esperimenti.

Domenica 29 dicembre, alle ore 15 e alle ore 18, (repliche 9 febbraio 2025, ore 15 e ore 18) si terrà la visita tematica “Quando viaggiare era un’arte”, a cura di Elena Griseri, che racconterà le avventure dei vedutisti attraverso l’Europa e i diari dei viaggiatori del Grand Tour.



Nel mese di gennaio 2025, lunedì 6 alle 15,30 (replica 1° marzo 2025, ore 15,30), Elena Griseri, laureata in scenografia, docente di storia dell’arte, attrice e doppiatrice, accompagnerà le famiglie e i bambini dai 7 anni in “Di viaggi, d’arte e di avventure”, una visita allegra e piena di meraviglia per accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’arte.

Per gli eventi in mostra, domenica 12 gennaio, alle ore 15, l’Associazione 8Cento proporrà uno stage di danze settecentesche. Minuetti, balli piume e merletti saranno i protagonisti di un pomeriggio tutto settecentesco. Musica e danza barocca si intrecceranno con le opere della mostra per dare vita ad un'esperienza immersiva nel segno dell'arte, accompagnati dai maestri Alessia Branchi e Samuele Graziani, in splendidi abiti storici. Lo stage sarà aperto a tutti: professionisti, appassionati, curiosi di tutte le età.

Domenica 19 gennaio, alle ore 10 e alle ore 11 (replica 22 febbraio 2025, ore 10 e ore 11) La fabbrica dei Suoni proporrà “Città sonore” un’iniziativa per famiglie e bambini da 3 a 6 anni della durata di un’ora. Come suona il Canal Grande? Di cosa è fatto il brusio della piazza? Partendo dai colori e dai dettagli dei dipinti, si esploreranno i suoni nascosti nelle opere e saranno restituiti con canti, movimento strutturato ed espressivo, strumenti musicali convenzionali e non convenzionali. Per imparare a osservare, a interiorizzare e a vivere insieme l’esperienza artistica con tutti i sensi.

E ancora l’appuntamento dei Venerdì in mostra, venerdì 24 gennaio, alle ore 17,30, con “Don Chisciotte fra testo e musica”, insieme d’archi dell’Orchestra Bartolomeo Bruni, Burlesque de Quixotte, G.P. Telemann. Si racconta del fiero Chisciotte, Hidalgo della Mancia, del fido suo scudiero, il bravo Sancho Panza, e di avventure degne di eterna ricordanza…. e di come un secolo dopo sono stati descritte dalla musica di Telemann. Lettura dei testi a cura di Claudia Ferrari, insegnante presso Accademia Toselli, e il suo allievo Lorenzo Cometto.

Tutti i fine settimana sono inoltre previste le visite guidate gratuite in mostra, il sabato e la domenica alle ore 15,30 e alle 18: prenotazioni su https://fondazionecrc.it/eventi/visite-guidate-alla-mostra-canaletto-van-wittel-bellotto/

I SEGRETI DELLA CAMERA OTTICA

Proseguono infine gli appuntamenti fuori mostra “I segreti della camera ottica”, domenica 22 dicembre a Cuneo (inizio via Roma, vicino a Piazza Galimberti), domenica 5 gennaio 2025 a Bra (Corso Cottolengo, area sopraelevata coperta). Una tenda itinerante in cui scoprire i segreti della camera ottica, dai vedutisti alla fotografia. Accompagnerà i curiosi in questo viaggio Christian Grappiolo, fotografo e esperto di fotografia stenopeica. In tutti gli appuntamenti, la tenda sarà aperta dalle dieci del mattino fino al tramonto. L’accesso è libero e gratuito, il laboratorio è a cura di Felìz.

Per tutte le iniziative collaterali legate alla mostra è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionecrc.it

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

“Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”

Complesso Monumentale di San Francesco - Via Santa Maria, 10, 12100 Cuneo CN

www.fondazionecrc.it



Orari

Martedì – venerdì: 15,30 – 19,30 (al mattino aperto su prenotazione per scuole e gruppi);

Sabato – domenica: 10 – 19,30 con orario continuato.

Mercoledì 25 dicembre la mostra sarà chiusa, mentre mercoledì 1° gennaio sarà aperta il pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 19,30.

Giovedì 26 dicembre, martedì 31 dicembre e lunedì 6 gennaio la mostra sarà aperta con orario continuato.



Ingresso

Libero e gratuito

I possessori del biglietto di ingresso alla mostra avranno diritto ad accedere con tariffa ridotta alle Gallerie d’Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, fino al 30 giugno 2025.