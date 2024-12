Garessio saluta l’Huvepharma e dà il benvenuto alla Olon

Un momento simbolico per ringraziare la dirigenza dell'Huvepharma e dare il benvenuto alla Olon.

Questa sera, lunedì 15 dicembre, l'amministrazione di Garessio ha ricevuto in municipio l'ingegner Nicola De Risi, Ceo di Huvepharma Italia ed ex direttore dello stabilimento garessino, insieme a Cosimo Foggiano, responsabile delle risorse umane e capo del personale, per ringraziarli dell'impegno e dell'amicizia dimostrata in questi anni al territorio e alla comunità valtanarina.

"A nome dell'amministrazione vi ringrazio - ha detto il sindaco, Luciano Sciandra - per tutti questi anni e contestualmente diamo il benvenuto anche alla Olon che raccoglie il testimone portando avanti la storia dello stabilimento, luogo che sta da sempre a cuore a tutti i garessinI".

Alla cerimonia, durante la quale sono stati consegnati due quadretti di Garessio e due targhe ringraziamento, era presente anche l'ex sindaco, Ferruccio Fazio.

L'amministrazione ha poi dato il benvenuto e omaggiato con un libro sulla storia del paese Francesco Romisondo, direttore dello stabilimento garessino per Olon.

L'Huvepharma Italia dal 2016 era presente a Garessio per lo sviluppo, industrializzazione, produzione via sintesi chimica e commercializzazione di principi attivi ad uso farmaceutico, e intermedi avanzati, sia ad uso umano che ad uso animale. Da settembre 2024 lo stabilimento è passato alla gestione di Olon.

IL GRUPPO OLON

Olon Group è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) per i mercati CDMO e generici, integrando sintesi chimica e processi biologici, adottando sempre i più elevati standard internazionali di sicurezza, qualità e ambiente. Con uno dei più lunghi track record del settore API, una profonda competenza nello sviluppo e un'ampia gamma di tecnologie avanzate, siamo il partner che consente alle molecole dei nostri clienti di entrare con successo nel mercato. Olon ha una rete globale di 15 siti e 7 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, con sede centrale a Rodano (Milano, Italia). Grazie ai nostri 2.300 dipendenti, tra cui 300 esperti di ricerca e sviluppo altamente qualificati ed esperti, rappresentiamo un partner altamente innovativo e affidabile. In Olon, la competenza e la flessibilità competente in tutta l'organizzazione aiutano a creare risultati di successo per i nostri clienti nella sintesi chimica personalizzata e nella fermentazione microbica, mantenendo sempre i massimi livelli di sicurezza, qualità e conformità ambientale.