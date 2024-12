Il Natale e Saluzzo: un contest fotografico vuole catturarne la magia

Eraldo Barale e il team di Non solo Tabacchi che hanno lanciato il contest fotografico "Il Natale a Saluzzo in foto"

“Cattura la magia del Natale a Saluzzo in una foto e metti alla prova la tua creatività. Potrai vincere fino a 500 euro”.

Questo è l’invito per la partecipazione ad un contest fotografico, aperto a tutti i maggiorenni, saluzzesi e non, attivo fino all'8 gennaio, promosso da Eraldo Barale e il team di Non solo Tabacchi di via Savigliano.

“Le luci natalizie trasformano Saluzzo in un luogo magico, con vie storiche, monumenti e alberi addobbati o presepi che creano scenari incantevoli - spiega Barale - un’ atmosfera da catturare in uno scatto, uno stimolo alla vena creativa di ognuno per dare il senso del Natale a Saluzzo”.

Questo è infatti il tema da declinare fotogrando piazze, monumenti, negozi, angoli caratteristici della città, addobbi ed illuminazione, momenti di vita quotidiana, usanze tipiche, storia cultura e tradizioni della città nel periodo natalizio.

Come funziona?: Instagram e Facebook sono lo strumento utilizzato per la condivisione e diffusione delle immagini che potranno essere corredate da una frase o da un breve testo “purché lo stesso non sia indecoroso, osceno, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore”.

Una giuria composta da personalità di Saluzzo selezionerà i primi 3 classificati. Inoltre, tra le foto pubblicate, verrà dato un premio speciale Ascom per la foto con la miglior vetrina di Saluzzo. Verrà altresì premiata la foto che avrà ricevuto il maggior numero di like.

Chi partecipa dovrà avere un account su Instagram e/o Facebook con profilo pubblico affinchè il proponente possa visualizzare le foto. E’necessario seguire il profilo Instagram @nonsolotabacchi_dibaraleeraldo ed il profilo Facebook Non Solo Tabacchi di Barale Eraldo

Si possono pubblicare una o più fotografie sottoforma di post e/o reel (no storia) di propria creazione sul proprio profilo social (non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare). Bisogna inoltre taggare nel post e/o reel di propria creazione su Instagram @nonsolotabacchi_dibaraleeraldo e su Facebook Non Solo Tabacchi di Barale Eraldo, oltre a inserire l’hashtag #wedoitbetter. Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato.

Il primo premio sarà una gift card di 500 euro, sopendibile nei circuito dei negozi del CCN ( Centro commerciale Naturale di Saluzzo.)

"Un altro modo di valorizzare la nostra bellissima città, da immortalare in fotografia in questo momento che arriva all'Epifania e vivacizzare commercialmente ".

