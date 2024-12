A Torre Mondovì torna il tradizionale appuntamento con il Presepe vivente

Il 24 ed il 27 dicembre, dalle 20,30 alle 23,30 lungo le suggestive vie di Torre Piazza, si terrà la tredicesima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Torre Mondovì, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con il sostegno della Fondazione CRC.

Per il terzo anno consecutivo l’evento mira all’ inclusività, in collaborazione con l’Associazione Come Voi, Insieme a Voi, coinvolgendo persone con disabili

Il 24 dicembre, la prima serata di Rappresentazione, terminerà con la S.Messa di Vigilia alle 23,30, nella Confraternita dei Disciplinanti. Ai mestieri si aggiungerà il laboratorio creativo dell’Associazione “L’Albero del Macramè”, che consisterà nella costruzione di medaglioni in alluminio controbattuto. I bambini presenti potranno realizzare il proprio medaglione con materiale di riciclo.

Il 27 dicembre, la seconda ed ultima serata, la Rappresentazione si arricchirà con il Concerto della Corale Due Torri nella Confraternita, che avrà inizio alle 21,00.

Sara attivo il servizio navetta, con partenza dal piazzale della rotonda a Torre Piano.

Tra le novità di quest’anno l’ingresso non è previsto con offerta libera ma ci sarà la possibilità di acquistare, presso la casetta della cassa, i token (chiamati “Turris”, dal nome originale di Torre) per la degustazione di caldarroste, salsiccia, pane, frittelle di mele, polenta, vin brulè, cioccolata calda, paste di meliga, che si troveranno lungo il percorso.

Sarà anche possibile acquistare le “Cupete” della Pro Loco. Nel pomeriggio, inoltre, dalle 15 alle 18 presso il salone dell’oratorio a Torre Piano, il Comune in collaborazione con la Pro Loco proporrà un laboratorio di lettura per i bambini della Scuola dell’Infanzia ed Elementare, gestito dalla Compagnia Il Melarancio (info e prenotazioni al n°3312924094).

Nella Confraternita, durante le due serate, saranno esposti i Presepi dal mondo dell’Associazione “L’Aquilone” e il presepe realizzato dai bambini e dalle maestre della Scuola dell’Infanzia di Torre Mondovì.