Evento Natalizio dei Geometri Provinciali

Nella serata di venerdì 13 dicembre, i Geometri della Provincia di Cuneo si sono riuniti per il tradizionale incontro di fine anno, un momento dedicato non solo agli auguri ma anche alla riflessione e alla pianificazione futura.

L’evento, tenutosi in una cornice calorosa e partecipata da oltre 200 professionisti e numerosi “amici dei Geometri”, ha visto la presenza straordinaria del Sindaco di Cuneo ed Assessori comunali, testimoniando l’importanza del dialogo tra i professionisti del territorio e le istituzioni. A rendere ancora più significativo l’incontro, anche la partecipazione di rappresentanti delle categorie professionali alleate: Architetti, Ingegneri, Geologi, Periti ed Avvocati, uniti in uno spirito di collaborazione e condivisione.

Nel corso della serata, è stato analizzato dal Presidente Carlo Cane e dai Consiglieri Domenico Bonetto, Massimiliano Dutto, Silvia Tardivo, Gianfranco Ambrogio, Roberto Rey, Laura Bruno, Paolo Giorgis e Guido Molineris, l’intenso lavoro svolto nel 2024, evidenziando i successi raggiunti grazie all’impegno e alla professionalità della categoria. Dai progetti tecnici ai servizi al territorio, passando per l’aggiornamento professionale e le attività a sostegno dello sviluppo locale e scolastico, il bilancio del 2024 si è rivelato ricco e positivo.

Non meno importante, si è guardato al futuro con ottimismo, delineando i principali obiettivi per il 2025: nuovi progetti, iniziative innovative e una sempre maggiore integrazione con le altre categorie professionali per affrontare insieme le sfide del territorio.

Un momento di bilancio, programmazione e convivialità che ha rafforzato lo spirito di comunità tra i professionisti, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto per uno sviluppo sostenibile e innovativo della Provincia di Cuneo.

Durante la positiva occasione di incontro, sono stati inoltre premiati:

i Geometri Giordana Stefano e Giraldi Simone che hanno ottenuto ex equo il “ migliore ponteggio agli Esami di Abilitazione alla professione del 2024 ” ai quali è stato consegnato un significativo riconoscimento economico erogato a seguito della “donazione come lascito testamentario del fu Geometra Edoardo Tomatis”.

studente del CAT di Cuneo Danielle Revello vincitore del premio "GARA NAZIONALE CAT" 2024 alla presenza, tra gli altri, della Preside Dott.ssa Paola Demarchi e i professori: Mandrile, Barutta, Rudella e Destefanis.

Il positivo momento di condivisione, sottolinea l’importanza della presenza nell’ambito sociale e professionale dei Geometri e delle Categorie Professionali affini che unitamente tra di loro sostengono da sempre la nostra Provincia.