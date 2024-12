Savigliano, all’esame del Consiglio comunale il bilancio di previsione 2025/2027

È stato convocato per giovedì 19 dicembre alle 17,30 dal presidente Piergiorgio Rubiolo il Consiglio comunale di Savigliano.

Questo l’ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni.

- Premio di studio e ricerca “Città di Savigliano - Ciro Martorelli” edizione 2023/2024.

2. Interrogazioni e interpellanze.

3. Determinazione gettone di presenza dei consiglieri comunali.

4. L.R. n. 15 del 07.03.1989 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione quota per l’anno 2025 dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici adibiti al culto. Adozione programma di intervento.

5. Art. 74 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. introdotto dal d.lgs. n. 126/2014 – Verifica qualità e quantità immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi n. 167/62, 865/71 e 457/78.

6. Approvazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2026-2027, ai sensi dell’articolo 58 del d.l. 25/06/2008 n. 112, convertito con legge 06/08/2008 n. 133 e s.m.i.

7. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici anni 2025-2026-2027 e elenco annuale 2025.

8. Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1 commi 738 e ss. l. 160/2019 – Approvazione delle aliquote e determinazione delle scadenze per il versamento anno 2025.

9. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) relativo alla sezione strategica periodo 2023-2027 ed alla sezione operativa periodo 2025- 2027.

10. Approvazione bilancio di previsione 2025/2027 (art.15, d.lgs. n.267/2000 e art.10,d.lgs.n.118/2011).

A questo riguardo sono stati presentati alcuni emendamenti.

• Emendamento n. 1 presentato in data 03.12.2024 prot. 48625 dal gruppo - Spazio Savigliano - consiglieri Tesio Paolo, Seliak Giorgia, Calcagno Giacomo.

• Emendamento n. 2 presentato in data 03.12.2024 prot. 48625 dal gruppo - Spazio Savigliano - consiglieri Tesio Paolo, Seliak Giorgia, Calcagno Giacomo.

• Emendamento n. 3 presentato in data 03.12.2024 prot. 48625 dal gruppo - Spazio Savigliano - consiglieri Tesio Paolo, Seliak Giorgia, Calcagno Giacomo.

• Emendamento n. 4 presentato in data 03.12.2024 prot. 48625 dal gruppo - Spazio Savigliano - consiglieri Tesio Paolo, Seliak Giorgia, Calcagno Giacomo.

11. Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Approvazione.

12. Modifiche allo statuto della società a partecipazione comunale Alpi Acque s.p.a. volte a configurarla come società in house dei comuni soci ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo dell'Ato n. 4 cuneese.

13. Determinazioni relative all'ingresso della società a partecipazione comunale Alpi Acque s.p.a. nella società consortile Co.ge.si. s.c.r.l., affidataria del servizio idrico integrato nell'Ato n. 4 cuneese, ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo dell'Ato n. 4 cuneese.

14. Approvazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

15. Regolamento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico.

16. Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale Atem Cuneo 1 nord-ovest. Approvazione alienazione tratti di rete comunale.

17. Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani -servizio sovracomunale di utilizzo, manutenzione e gestione in forma associata stazione intermedia di conferimento ubicata in Savigliano in via Canavere sn – Approvazione schema di convenzione.

18. Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani - servizio sovracomunale di utilizzo, manutenzione e gestione in forma associata stazione intermedia di conferimento ubicata in Genola in via Garaita – Approvazione schema di convenzione.

In aggiunta è stato inserito ancora un ordine del giorno “per il rafforzamento e la democratizzazione dell’Onu e per la collaborazione alla realizzazione del programma 2024/2026 del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani”.