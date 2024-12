Slow Food Bra invita alla “Tombolata alimentare” per salutare l’arrivo del 2025

Dopo il successo della cena di presentazione della Guida Slow Wine 2025, iscrizioni aperte per la “Tombolata alimentare” all’insegna del buon gusto, del divertimento e dell’impegno sociale, organizzata da Slow Food Bra.

L’appuntamento con la fortuna è in programma venerdì 27 dicembre, alle ore 20.30, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra (Largo della Resistenza) pronto a trasformarsi in un paese dei balocchi, aspettando di passare dal terno alla quaterna, alla cinquina e... infine alla tombola.

Ormai è una consolidata tradizione alla quale si partecipa con entusiasmo, perché la tombola, momento di unione e di svago, è un vecchio gioco che vanta un sacco di appassionati.

Chi infatti non conosce la tombola? Chi non ha passato tanti momenti di divertimento insieme a famigliari e amici, nella speranza che la propria cartella fosse la prima ad essere completata?

Il montepremi vedrà in palio un robot da cucina professionale e tanti altri premi gustosi per tutti, gentilmente offerti dai produttori del Mercato della Terra e dagli esercizi commerciali di Bra aderenti all’iniziativa. Ma come sempre la principale importanza della manifestazione riguarda la beneficenza con il ricavato che sarà destinato ai progetti “Orti a scuola” e “Fieno solidale”.

Ingresso aperto a tutti, ma posti limitati, perciò affrettatevi e prenotate al numero 338/7389306 (Gianni Milanesio) o tramite mail dommar.mil@libero.it, ricordandovi che durante la serata sarà possibile aderire a Slow Food o rinnovare la tessera. Ci si diverte e si fa del bene. Meglio di così!