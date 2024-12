Savigliano si aggiudica nuovo bando “digitale” da 35.000 euro

Il Comune di Savigliano, attraverso il lavoro dell’ufficio CED, si è aggiudicata un nuovo bando Pnrr nell'ambito della Pubblica Amministrazione digitale.

Al Comune andranno 35.310 euro per la “Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”, ovvero lo Sportello unico delle attività produttive e lo Sportello unico dell'edilizia.

Tale somma servirà, come previsto dal bando, per «l'adeguamento tecnologico» delle due piattaforme alle più recenti normative in materia.

SUAP e SUE sono due strumenti a disposizione dell'utenza. Tramite il primo vengono scaricati moduli, caricate pratiche e presentate istanze, per esempio per l'apertura di un negozio. Il secondo consente le stesse funzioni, ma riguarda gli interventi in ambito edilizio.