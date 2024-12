Tra elfi, magia e letture: una bellissima iniziativa alla biblioteca civica di Dronero

“In questi giorni, un elfo appassionato di libri e storie è stato inviato in Biblioteca con il compito di portare un po' di magia.”

È una una bellissima iniziativa quella che a Dronero ha coinvolto i bimbi delle scuole dell’infanzia dei plessi “Allemandi” e “Caldo” di Dronero. Nei panni dell’elfo la bibliotecaria Michela Ghio, con i piccoli alunni sono diventati collaboratori speciali, aiutando nell’allestimento dell’albero di Natale:

“Sono stati momenti molto divertenti - dice Michela Ghio - con i bimbi abbiamo addobbato l’albero di palline ma anche di personaggi dei libri come per esempio Masha e Orso, Peppa Pig,… Ringrazio le insegnanti con le quali spesso collaboriamo per delle iniziative, con l’obiettivo di avvicinare i bimbi alla lettura e facendo loro scoprire questo mondo fatto di emozioni ed avventure. E naturalmente un grazie speciale va a tutti i bimbi!”

“CANTIERI DI NATALE”

A proposito di iniziative, sabato mattina la biblioteca civica di Dronero sarà uno degli spazi che accoglierà “Cantieri di Natale”, nell’ambito del progetto “Crescere con cura”. Sarà una festa-laboratorio diffusa e partecipata dedicata alle famiglie con bambine e bambini di età 0/6 anni. Qui dalle ore 10:15 ed a turni di mezz’ora fino alle ore 11:45, i bimbi con le loro famiglie potranno assistere alla lettura de “La storía dei Folletti di Natale” da parte della Compagnia II Melarancio.

Nel corso della mattinata, a partire dalle ore 10 fino alle ore 12, “Cantieri di Natale” accoglierà i bambini anche in due altri luoghi della città: presso l’Istituto Musicale ed all’interno dello Spazio Dfactory (Sala Milli Chegai)

Saranno tre e bellissime le attività proposte presso l’Istituto Musicale:

“La mia casa-corpo”: un laboratorio di gioco movimento a cura di Marta Murino;

“Natale tra fiaba e musica” a cura di Amelia Saracco e i suoi allievi;

“Suoniamo CAN-tando”: un laboratorio musicale con Efisia Brignone

Coinvolgenti per grandi e piccini saranno anche le attività all’interno dello Spazio Dfactory. Qui ci sarà:

“BAMBLINK”: porte aperte allo stupore a cura di Blink Circolo Magico;

La manovra di disostruzione pediatrica a cura dei volontari della Croce Rossa di Dronero,

Laboratorio di Natale a cura di Noau | Officina Culturale;

Visita agli orti accompagnati dai volontari dell’associazione Mastro Geppetto;

“L'angolo delle meraviglie” nato da un'idea del signor Aldo;

La mostra “La carta dei diritti delle bambine e dei bambini all'Arte e alla Cultura” a cura della Compagnia II Melarancio;

“Qua la mano!” laboratorio-esperienza di attività sensoriale a cura dell'associazione Prometheus;

“Ho contattato varie associazioni del nostro territorio e tutti si sono dimostrati disponibili ed entusiasti a collaborare - dice la bibliotecaria Michela Ghio - prendendo parte alle riunioni organizzative e facendo in modo di progettare una mattinata ricca di attività. A tutti loro ci tengo davvero a fare un grandissimo ringraziamento.”