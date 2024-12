La magia del Natale arriva alla scuola dell'infanzia di Piozzo

Grande fermento alla scuola dell’infanzia di Piozzo. Lunedì 9 dicembre i piccoli alunni si sono recati presso la biblioteca comunale, dove ad attenderli c’era la volontaria Michela Romanisio che li ha intrattenuti con una lettura natalizia per scoprire insieme la magia di questo periodo, valorizzando la bellezza di condividere momenti speciali con le persone che ci circondano.

Al termine dell’attività sono stati realizzati addobbi con materiali naturali frutto delle uscite di outdoor education legate al progetto “Muovinsieme”, promosso dal Ministero della Salute – CCM che si pone l’obiettivo di realizzare interventi supportati da valutazioni di efficacia per il contrasto alla sedentarietà e al miglioramento del benessere psicofisico.

Le decorazioni realizzate hanno allestito l’abete presente davanti alla Chiesa parrocchiale di S. Stefano, gentilmente donato al paese dal sig. Mario Scotto.

In questi giorni di festa il pensiero dei piccoli della Scuola dell’infanzia di Piozzo si è rivolto anche al reparto di pediatria dell’ospedale di Mondovì con la speranza di trasmettere felicità e spensieratezza. Infatti, hanno collaborato con la catechista Silvia Negro per la creazione di lavoretti a tema natalizio.

Infine, in data 18 dicembre gli alunni hanno trascorso una piacevole mattinata in compagnia di un personaggio davvero speciale: Babbo Natale!!! Accompagnato dal sindaco e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, Babbo Natale ha donato ad ognuno un gustoso presente. Tutti insieme si sono recati presso la casa di riposo “Alba Rosa” per uno scambio di auguri natalizi. I bambini hanno intonato allegri canti natalizi e donato agli ospiti presenti nella struttura un presepe realizzato con materiale naturale e di recupero nell’ottica del rispetto ambientale, uno dei cardini della programmazione educativo didattica annuale “Natural…mente io”.

A tal proposito, il castagno donato alla scuola dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata dell’albero è stato piantumato dai volontari Franco Servetti, Giovenale Quaglia detto Fredo e Sandro Scotto presso il Santo Sepolcro. Nella bella stagione i piccoli alunni potranno recarsi a salutarlo e osservare i suoi meravigliosi mutamenti.