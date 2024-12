Successo per la camminata tra le colline nella tre giorni della Fiera di Santa Lucia a Novello

Si è conclusa, domenica 15 dicembre, la Fiera di Santa Lucia a Novello. L'associazione Naturaltrek, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo, dopo alcune escursioni svolte in questo bellissimo Comune, non poteva mancare all'interno di questo evento durato ben tre giorni.

La camminata, libera e gratuita per tutti, ha richiamato molti partecipanti che si sono cimentati in un percorso nelle colline del novellese con lo sfondo del Re di pietra, il Monviso innevato.

Il paese, ha ottenuto un grandioso risultato vista l'affluenza di tante persone e famiglie attirate dalle numerose bancarelle sparse per la via principale, la benedizione dei tanti trattori riunitisi in piazza, la rappresentazione della trebbiatura della meliga (grano turco) con un macchinario d'epoca di circa 100 anni, il mago per i bambini ed infine un'instancabile e rinnovata Proloco che ha coccolato e deliziato con i suoi pasti innaffiati da buon vino.