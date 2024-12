Banca di Boves: al concerto di Natale la premiazione degli alunni meritevoli

Grande successo ha raccolto l’evento organizzato dalla Banca di Boves giovedì 19 dicembre: le porte del Palazzetto “C. Giraudo” si sono aperte per incontrare gli alunni, soci o figli di soci che, nel corso del 2023/2024, si sono particolarmente distinti in ambito scolastico.

L'evento è stato inserito, come da tradizione, all'interno di una cornice di armonie e musiche creata dagli allievi dell'Istituto A. Vassallo di Boves, i quali hanno regalato alla Comunità un emozionante concerto, in pieno spirito natalizio. E, a far da sfondo: una generosa neve.

La Banca di Boves ha premiato quest’anno ben 78 alunni: sono ragazzi diplomati alla scuola media inferiore con 9 o 10, alla scuola media superiore con 100/100 e laureati con 110/110 (laurea magistrale). I ragazzi hanno ricevuto personalmente dal Presidente dell'Istituto Cavallo Claudio il premio rispettivamente di euro 250,00, euro 500,00 ed euro 1.000,00, per un totale erogato di 45.750,00.

È stato un momento di grande condivisione, dominato dall’entusiasmo travolgente dei ragazzi, dei bambini, delle famiglie. Un momento fondamentale per la Banca che ha dimostra ancora una volta al territorio l’importanza di investire nei giovani, aiutarli a realizzare i loro progetti, stimolarli all'impegno ed alla realizzazione di loro stessi.

Credere nei giovani, nel territorio e nelle persone è, per la Banca di Boves, operare quotidianamente con una prospettiva diversa: la stessa prospettiva che contraddistingue il suo successo, da ben 135 anni.