Rifreddo consegna della Costituzione ai 18enni e incontro con le associazioni

Nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, insieme ad alcuni membri del Consiglio comunale, ha organizzato una serata speciale dedicata ai giovani del paese.

L'evento si è svolto presso il Laboratorio del paesaggio montano e ha visto il primo cittadino protagonista nella consegna di una copia della Costituzione italiana ai 18enni del paese della valle Po.

Oltre alla consegna simbolica del libretto che raccoglie le norme fondamentali della convivenza civile, la serata ha rappresentato anche un'opportunità per presentare ai giovani le associazioni attive sul territorio.

L'incontro, che si è svolto in un'atmosfera interattiva e partecipativa, ha coinvolto i ragazzi, che si sono presentati al pubblico, contribuendo così alla dinamicità dell'evento.

L'iniziativa ha suscitato un grande interesse tra i giovani rifreddesi.

Il sindaco Elia Giordanino ha commentato: “Sono ormai parecchi i Comuni che regalano una copia della Costituzione ai 18enni. Un’iniziativa che trovo molto interessante perché, senza alcun costo, permette ai giovani di entrare in contatto con l’istituzione a loro più vicina: il Comune, ed allo stesso tempo di riflettere su un testo giuridico che, seppur abbia ormai 75 anni, conserva un’indubbia valenza progettuale rispetto al modello di società da perseguire”.

La serata non è stata priva di momenti conviviali: alla fine, infatti, è stato offerto un momento di socializzazione con una fetta di panettone, gentilmente donata dall'associazione Admo (Associazione donatori di midollo osseo), e la possibilità per tutti i partecipanti di scambiarsi gli auguri natalizi.

L’assessore Maurizio Viso ha colto l'occasione per ringraziare le autorità, il Maresciallo della stazione dei carabinieri di Revello, Patrizio Sau, e tutte le associazioni presenti: "Un ringraziamento per la loro costante presenza ai nostri eventi e per l’impegno nelle loro attività quotidiane. Come ribadito anche ai giovani diciottenni, al compimento della maggiore età è tempo di iniziare a dedicare del proprio tempo agli altri. Il volontariato, nelle sue più svariate sfaccettature, rappresenta il modo più semplice e gratificante per farlo, dato che la nostra società si basa in buona parte sull’opera straordinaria dei volontari".