Sampeyre, sabato si ripropone la tradizione di “Cantar la Stella”

Tanti gli appuntamenti che vengono proposti a Sampeyre, capoluogo della valle Varaita, nel lungo ponte delle festività.

Venerdì 20 dicembre

Ore 21 incontro con l’autore, presentazione del libro “L’albero del sonno”, storie di montagna di e con Antonio Ciminiera, presso il museo storico etnografico a cura della biblioteca.

Sabato 21 dicembre

Dalle ore 14 “Cantar la Stella”con partenza da piazza della Vittoria. È tradizione di passeggiare per il paese in gruppo portando una stella e intonando nenie natalizie per scambiarsi auguri per le feste e buoni auspici per l'anno che verrà; ore 18 Messa cantata; ore 21.30 balli e musiche tradizionali presso l’albergo Monte Nebin.

Evento organizzato in collaborazione con: cantoria di Sampeyre, cantori della Stella, Piciot Sounadour, Pro loco e Comune.

Lunedì 23 dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo

Martedì 24 dicembre

Ore 15.30 Aspettando Babbo Natale a Dragoniere con cioccolata calda, vin brulè e lotteria.

Venerdì 27 dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo.

Ore 20.30 Bagno di Suono con Roberta Panizzieri presso il Museo Storico Etnografico di Sampeyre. Costo: 20 euro.

Sabato 28 dicembre

Ore 14.30 Terra di Confine, da Villar verso ovest. Escursione per bambini e famiglie con Max Pellerino. Attività a pagamento.

Ore 21 "Il leopardo delle nevi" in viaggio con la fotografia naturalistica di Paolo Della Rocca presso il museo etnografico.

Domenica 29 dicembre

Ore 17 4 chiacchiere all'uncinetto con Anna Baralis presso il museo.

Lunedì 30 dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo

Ore 17 Visita al buio del Museo, un’esperienza a occhi bendati presso il museo etnografico in collaborazione con U.N.I.Vo.C. Onlus (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi). Contributo spese 10 euro. Minimo 10 partecipanti.

Martedì 31 dicembre

Ore 22 Capodanno in Piazza con Dj set e No Way Party Band

Venerdì 3 gennaio

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo.

Ore 17 Laboratorio a sorpresa. Attività creativa per bambini con Elena presso il museo. Offerta libera e consapevole.

Ore 21 Incontri con l'autore, presentazione del libro "La Valle tradita" di Andrea Dematteis presso il museo a cura della biblioteca.

Sabato 4 gennaio

Ore 14.30 A l'Adrech, oltre Meire di Ruà. Escursione per bambini e famiglie con Max Pellerino. Attività a pagamento.

Snow Party al Poli.

Ore 21 concerto Natalizio: Cantem Nadal con i Quatrad Ensemble. Viaggio nel Natale tradizionale con Gabriele Gunella, Massimo Losito, Sandro Fusetto e Guido Antoniotti presso Lu Cunvent a Rore.

Domenica 5 gennaio

Ore 21 concerto dei “PiciotSounadour de Liero d’Armoni” presso la chiesa di San Miculà a Rore.

Lunedì 6 gennaio

La Befana vien a Becetto, appendi il tuo calzino.

Ore 14.30 “Cantar la Stella”incontra i Re Magi e le Befane per le stradine di Rore.

SCUOLA SCI SAMPEYRE

Collettiva Babbo Natale dal 27 al 30 dicembre ore 10-12.30

Collettiva Befana dal 2 al 5 Gennaio ore 10-12.30

Costo 140 euro (10 ore di lezione). Per info e prenotazioni: +39 377 084 2102

AL MUSEO

Tutte le domeniche dalle 170 proiezioni foto d’epoca della collezione Martino-Pignatta.

UFFICIO TURISTICO PRESSO IL MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DI SAMPEYRE VIA ROMA 27

Stesse aperture nei giorni di: 7-8-14-15 dicembre e dal 21 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 10-12.30 e 15.30-19. Chiuso il 25 dicembre tutto il giorno e 1° gennaio al mattino.

Per informazioni: 329 317 7579