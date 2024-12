"Diamoci delle risposte": il prof di Barbasophia in dialogo con Gigi Garelli e gli studenti dell'Itis di Cuneo

Grazie al contributo della Fondazione CRC, tramite il bando “Facciamoci delle domande”, è stato possibile il finanziamento del progetto MA XKE’…? DIAMOCI DELLE RISPOSTE!, che ha visto il Prof. Matteo Saudino ospite dell’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo; il creatore del canale youtube Barbasophia è stato impegnato in un dialogo filosofico con il Prof. Gigi Garelli e gli alunni stessi, che hanno potuto porre le loro domande dopo un primo periodo scolastico caratterizzato da una sperimentazione del dialogo filosofico come attività didattica nelle proprie classi.

Nel pomeriggio del 19 dicembre la scuola si è aperta al territorio, consentendo a docenti degli altri istituti del cuneese di ogni ordine e grado di incontrare Matteo Saudino per una lectio magistralis sull’approccio filosofico nella didattica.

L’ITIS Delpozzo ringrazia per la numerosa partecipazione e rimanda gli interessati al prossimo dialogo: l’incontro con Stefano Tamiazzo, autore del graphic novel “Il carcere di Santo Stefano. Fine pena mai” il 10 gennaio 2025 presso il CDT di Cuneo. Con lui il Prof. Paolo Romeo, presidente dell’associazione ariaperta (nonché Dirigente Scolastico), per una riflessione condivisa sulle tematiche carcerarie. Seguiranno indicazioni relative all’iscrizione all’evento, aperto questa volta anche a studenti e pubblico interessato.