Cuneo, torna anche questo sabato la “Magia Artigiana del Natale”

A pochi giorni dal Natale, Piazza Europa e Corso Giolitti tornano ad animarsi con la “Magia Artigiana del Natale”, l’iniziativa di Confartigianato Imprese Cuneo per regalare gioia e serenità alla comunità con la partecipazione delle imprese dell’area alta del capoluogo.

Oggi dalle 16.00 alle 18.00 grande concerto e spettacolo itinerante con la “Prisma Banda” che allieterà grandi e piccini con musiche e atmosfere natalizie.

L’iniziativa è organizzata con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio del Comune di Cuneo, la collaborazione di Dotta Vivai e Fablab Cuneo ed è inserita nella programmazione dell’evento cittadino “Illuminatale”.

Sono oltre una ventina le attività artigianali e commerciali dei quartieri vicini a piazza Europa, (corso Giolitti, via XX Settembre, corso S. Santarosa, via Bassignano), ad aver aderito al progetto. Ad ognuna Confartigianato Cuneo consegnerà un kit natalizio comprendente un adesivo da applicare sulla vetrina, un alberello in polistirolo, una cartolina sulla quale ogni bambino potrà scrivere le sue richieste a Babbo Natale, un coupon grafico da ritagliare per costruire un alberello natalizio e la tradizionale cassetta nella quale verranno imbucate le letterine indirizzate al Polo Nord.