Aurora Dell'Aquila e Matteo Mandrile al "Grand Slam di Natale" a Leinì

Domenica 15 dicembre, presso il Pala Maggiore di Leinì, si è svolto il "Grand Slam di Natale", una gara riservata alle categorie pre-agonistiche, che ha visto la partecipazione di oltre 300 judoka nati tra il 2013 e il 2018. L'evento, organizzato dalla Fijlkam Judo Piemonte, ha rappresentato un'importante occasione di confronto per giovani atleti che si preparano ad affrontare le sfide agonistiche future.

Il Kodokan Cuneo è stato rappresentato da due promettenti atleti nella categoria Ragazzi (2013): Aurora Dell'Aquila e Matteo Mandrile.

Matteo ha disputato 3 incontri, vincendone 2 e perdendone uno. Sebbene la sconfitta abbia interrotto una carriera senza battute d'arresto, il giovane judoka è riuscito a superare la tensione della competizione, arrivando comunque secondo. Questo è stato il suo primo incontro perso in tutta la sua esperienza agonistica, ma nonostante tutto, il suo atteggiamento positivo è stato un segno di crescita e determinazione.

Aurora ha affrontato anch'essa 3 incontri, ottenendo una vittoria e due sconfitte. Anche se non ha brillato come nelle precedenti competizioni, la giovane atleta ha dimostrato la volontà di imparare anche dai momenti difficili, arrivando comunque al terzo posto.

Questa è stata l'ultima competizione per entrambi nelle categorie pre-agonistiche, in quanto da gennaio entreranno a far parte delle classi agonistiche, in particolare gli Esordienti A. Nonostante la giornata non sia stata particolarmente brillante, è stata comunque intensa, ricca di emozioni e sfide, con un forte senso di amicizia tra i partecipanti e una buona occasione per salutarsi sul tatami prima delle feste natalizie.