Frassino: una ciaspolata per celebrare l'Epifania in montagna

Epifania in montagna. In chiusura di vacanze natalizie ecco una proposta per una semplice ciaspolata organizzata dalle Guide Escursionistiche Luca Franco e Paolo Meneguz.

Si tratta di una facile ciaspolata adatta a tutti, in media Valle Varaita, comune di Frassino, fuori dai tracciati più conosciuti. Si camminerà al cospetto del Monte Ricordone, che cela leggende e storie di un tempo, le quali verranno narrate durante il cammino. Meta dell’escursione sarà una piccola baita in mezzo ai boschi dove Meneguz, cuoco di professione oltre che Guida Escursionistica e raccoglitore di piante selvatiche, preparerà al tepore della stufa la sua "Polenta Selvatica", cucinata con selvaggina da lui stesso cacciata (possibilità di variante vegetariana).

Rientro alle macchine a metà pomeriggio. Per informazioni, costi e prenotazioni: Luca; +39 3489788524 Paolo; +39 3471647909