Nuovo Direttivo provinciale di Fratelli d'Italia: "L'obiettivo è essere più vicini ai cittadini"

Nella giornata di ieri è stato ufficialmente ratificato il nuovo Direttivo Provinciale di Fratelli d'Italia, un passaggio importante per rafforzare l’azione politica sul territorio e consolidare la nostra presenza accanto ai cittadini.

Il nuovo Direttivo, composto da uomini e donne impegnati a rappresentare al meglio i valori del partito, coglie l’occasione per porgere i più sinceri auguri di Buon Natale a tutte le famiglie, con l’auspicio che queste festività possano essere occasione di serenità e condivisione.



Con rinnovato entusiasmo, il Direttivo Provinciale si pone fin da subito a disposizione per ricevere suggerimenti, idee e indicazioni da parte di tutti i cittadini, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la nostra azione politica e rendere ancora più incisiva la presenza di Fratelli d'Italia sul territorio.



William Casoni ha dichiarato: "Questo nuovo inizio rappresenta un’opportunità per rispondere con maggiore forza e determinazione alle esigenze della nostra comunità. Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai cittadini, ascoltandoli e agendo con concretezza e coerenza ai nostri valori."

Fratelli d'Italia rinnova il suo impegno a lavorare con passione e dedizione, per continuare a essere un punto di riferimento saldo e credibile per il nostro territorio.