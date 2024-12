In fiamme il tetto di un'abitazione a Madonna delle Grazie, alle porte di Cuneo

A fuoco il tetto di un'abitazione a Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, in via Castelletto, in un quartiere piuttosto recente, dove molti edifici sono dotati di pannelli fotovoltaici.

Sarebbe proprio l'impianto fotovoltaico ad aver generato l'incendio al tetto, stando alle prime ipotesi. Al momento sono al lavoro i vigili del fuoco di Cuneo e i vigili volontari di Morozzo. Numerosi i mezzi impiegati: l'autoscala, l'autobotte e il carro autoprotettori bombole, necessario per proteggere i vigili dal fumo in caso di necessità.