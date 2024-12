La senatrice Emma Bonino è cittadina onoraria di Bra

La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Emma Bonino, affrontata dapprima in commissione cultura, e discussa poi nella conferenza dei capigruppo del comune di Bra, è stata votata nel lunghissimo consiglio comunale di ieri, lunedì 23 dicembre, ed è stata approvata.

La senatrice, più volte ministra e commissaria europea, che fece parte dello stesso consiglio della città di Bra nei primi anni ’90 sui banchi dell’opposizione, sarà dunque cittadina onoraria, “Per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, Giustizia, promozione della Democrazia e delle Libertà di scelta ed espressione dispiegato a livello comunitario e internazionale” come letto dalla motivazione dal presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo.

Dopo gli interventi da parte di numerosi consiglieri comunali presenti e del sindaco Gianni Fogliato, la votazione ha dato l’esito positivo con 15 voti favorevoli e due astenuti (Giuliana Mossino e Francesco Racca).

Di Emma Bonino sono stati ricordate i natali braidesi, i suoi studi giovanili, le tante battaglie civili affrontate in favore dell’emancipazione femminile e in altri ambiti, i suoi tanti e importanti incarichi di governo e come Commissaria Europea, e il suo impegno per l’istituzione dei Tribunali Penali Internazionali, affinché il Diritto trovasse piena applicazione in ogni angolo della terra.

Il sindaco Gianni Fogliato ha ricordato:

“Emma Bonino è una personalità importante, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo e credo che quando si voti per una cittadinanza onoraria occorre guardare al futuro, a cosa ci lascerà: sicuramente lo stimolo per essere noi stessi cittadini onorari”.

La seduta del consiglio iniziata alle 15.30 e terminata alle 23.40, si è conclusa con l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il prossimo triennio, con 11 voti favorevoli e 6 contrari.

Molti erano i temi all'ordine del giorno, verranno resi noti con i dettagli nei prossimi giorni.

Durante la prima parte dell’assemblea l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, a causa dell’incompatibilità della carica con una nuova attività professionale.

Il prossimo 7 gennaio verrà reso noto il nome di chi lo sostituirà.

A Luciano Messa porgiamo i migliori auguri, ricordando la sua competenza, gentilezza e disponibilità durante il suo lungo lavoro nell’amministrazione braidese.