Il Natale del sindaco cheraschese Claudio Bogetti: "Ognuno di noi deve avere chiara sempre una parola: pace"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Si sta per chiudere questo 2024 ed è il momento di fare un bilancio, ma anche di guardare al nuovo anno, con serietà, impegno e nuovi stimoli.

Il 2024 è stato caratterizzato, sul fronte comunale, dalle elezioni amministrative, un momento particolarmente impegnativo, carico di aspettative, di progetti e nuove sfide.

L’Amministrazione che si è insediata sei mesi fa e che ho il compito di guidare è composta da persone con esperienza, così come da nuove figure, che pian piano stanno conoscendo la macchina comunale, con le sue tante sfaccettature, la burocrazia con cui ci si deve confrontare ogni giorno.

In questi primi mesi abbiamo concluso alcuni progetti importanti, frutto di lavori degli ultimi anni, allo stesso tempo abbiamo messo in campo nuove sfide, alcune che daranno i loro risultati a breve tempo, altre che necessitano di un periodo sicuramente più lungo.

Ma è guardando avanti che si può crescere, migliorare, realizzare quanto scritto nel programma elettorale, avendo anche l’umiltà di saperlo adattare a nuove esigenze che potranno emergere. Il programma elettorale è una guida da tenere sempre sotto gli occhi, nel nostro agire quotidiano, ma che deve potersi adeguare alle reali necessità di un territorio che cambia.

La nostra è una città che ha molto da offrire, in tutti i settori. La popolazione vediamo che aumenta di anno in anno, segno che la qualità della vita è apprezzata. Anche sul fronte turistico le potenzialità ci sono e faremo il possibile per sfruttarle al massimo.

Un tassello fondamentale è poi rappresentato dalle tante associazioni di volontariato, che si occupano di vari settori della vita sociale, dallo sport alla disabilità, dalla cultura all’assistenza. È dovere di un’Amministrazione valorizzare un patrimonio così importante.

Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio aziende importanti che oltre ad offrire lavoro a tante persone non fanno mai mancare il loro aiuto concreto in tante iniziative che mettiamo in campo.

Consapevole di amministrare una città carica di storia, di cultura, di umanità, come ho fatto in passato, continuerò sulla strada intrapresa con il gruppo che siede in Consiglio comunale, ma anche con i tanti cittadini che vorranno avere un ruolo attivo nella nostra comunità.

Non voglio qui fare un elenco di ciò che è stato fatto o di cosa è in programma nel 2025; per questo ci sono i programmi elettorali, il bilancio, i vari documenti che lo accompagnano.

Nell’augurare a tutti un buon Natale e un sereno anno nuovo, vorrei lanciare un segno di speranza, anche in un momento difficile, drammatico, come quello che sta vivendo parte del mondo. Penso ai conflitti più conosciuti, quelli in Ucraina, in Palestina, ma anche ai tanti che purtroppo ancora minano parte della nostra terra e che spesso vengono dimenticati. Ognuno di noi deve avere chiara sempre una parola: pace. Questo deve essere il filo conduttore di tutte le nostre azioni e anche del nostro agire amministrativo.

Auguro quindi un buon Natale e un sereno 2025 a tutti i cheraschesi a nome di tutta l’Amministrazione.

Il sindaco Claudio Bogetti