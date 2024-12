La visita dei finanzieri in pensione di Cuneo alle rsa di Fossano, Limone e Robilante

Nella giornata di venerdì 20 dicembre il presidente della sezione ANFI di Cuneo M.a. (c.a.) Salvatore Coppola, accompagnato dal Vice Presidente M.llo cpl ( c.a.) Luigi Moccia, dal M.c. (c.a.) Luigi Carletto e dal Br. C. (c.a.) Paolo Sciusco, si è recato presso le RSA di Fossano, Limone Piemonte e Robilante per trascorrere un momento insieme ai soci ospiti delle strutture.

Agli stessi sono stati donati un calendario storico 2025 e un panettone. Sono stati momenti di grandi emozioni e aggregazione. Il Presidente ha rivolto i saluti e gli auguri di Natale del Direttivo e dei soci della sezione di Cuneo, del Presidente Nazionale Gen. C.a. (c.a.) Pietro Ciani, del Vice Presidente per l'Italia settentrionale Ten.Col. (c.a.) Pietro D'Amato e del Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta Br. C. (c.a.) Cosimo Ertico. Dopo le foto ricordo i soci ospiti hanno espresso il desiderio di altre visite, tenendoli così informati con foto e aneddoti della vita di sezione.



Il Presidente Coppola in precedenza, mercoledì 18 dicembre, si era recato presso l'ospedale Carle di Cuneo per fare visita al socio ordinario benefattore Giovanni D. il quale sta attraversando un periodo difficile della sua vita. Ha rivolto i saluti del Direttivo e di tutti i soci della sezione augurandogli una buona guarigione.