Appuntamento con “Biscotto” su Striscia la Notizia

Domenica 1 dicembre, in occasione dell’evento “A Sant’Andrèja r’invern … e ra trìfura muntu ‘n carèja” si è disputata la 1a edizione dell’Olimpiade della Cerca del Tartufo, con 9 “tabui” partecipanti, in rappresentanza di 9 paesi del Roero, e in lizza per diventare il “Re delle Rocche 2024”. A vincere fu “Biscotto” un simpatico lagotto romagnolo di Pocapaglia, che in 12 secondi scovò la “trifula” nascosta, battendo un’agguerrita concorrenza.

Il giudice della manifestazione di Monteu Roero, Davide Rampello, personaggio legato alla trasmissione di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”, è stato il tramite con cui il portacolori dei “tabui” roerini ha avuto il pass per una comparsata nella trasmissione serale su Canale 5, preceduta alcuni giorni fa da quella radiofonica su Radio Alba, ospite di Lunedì Sport.

Lo scorso lunedì Biscotto, accompagnato dal suo padrone Filippo Valle e dal presidente dei “Trifolau delle Rocche del Roero” Tino Marolo, ha partecipato dunque alla registrazione della puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda domani sera, venerdì 27 dicembre: come sia andata non si sa, top secret.

Se Biscotto si sia trovato bene negli studi affollati e illuminati del centro di produzione televisivo, lui abituato ai silenzi notturni del bosco e a odori del tutto diversi, si vedrà.

In attesa di scoprirlo facciamo gli auguri di buone feste a tutti i “tabui” e a tutti i “trifolau”, che l’annata sia ricca di “cerche fortunate”.