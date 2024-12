Cuneo, nuovo attacco di lupi a Bombonina, gli allevatori: "Siamo esausti e preoccupati"

Nuovo attacco di lupi in Granda. A segnalarlo sono i proprietari dell'allevamento "La Castagna" di Cuneo che, a novembre 2023, avevano dovuto fare i conti con un intero gregge di pecore sbranato dai lupi (leggi qui).

Questa volta a essere attaccato e sbranato è stato un solo esemplare, ma ciò che preoccupa maggiormente gli allevatori è che non sono valsi a nulla tutti i sistemi di sicurezza e protezione messi in campo dopo le precedenti predazioni subite.

“Dopo i primi episodi - spiega la signora Marcella Cavallo - oltre a due cani antilupo, ci siamo dotati di dissuasori luminosi, uditivi e di doppie recinzioni, ma non serve. Nel pomeriggio di Natale, verso le 17.30, abbiamo spostato il gregge delle nostre pecore dal pascolo al recinto. Durante le operazioni un lupo è riuscito a sottrarne una e a portarsela via. Ne abbiamo ritrovato i resti il giorno successivo. Probabilmente ha imparato a conoscere le nostre abitudini e sapeva che quello era l’unico momento per cacciare. Accesi i vari dissuasori e le luci è scappato, ma ormai per la pecora non c’era più niente da fare. Siamo esausti e preoccupati di questa situazione, per noi allevatori è diventato insostenibile, drammatica”.