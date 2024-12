Entusiasmo a Villanova Mondovì per la festa dei buoni auspici con il gruppo Ragazzi IN

Une festa per salutare l'anno che sta per concludersi e scambiarsi auguri natalizi in allegria.

Si è svolta lo scorso venerdì 27 dicembre l'apericena del gruppo Ragazzi IN di Villanova Mondovì. Allegria, buon cibo e per concludere una mega tombolata, nei locali dell'oratorio parrocchiale.

"Sono molto felice che i ragazzi rispondano sempre con entusiasmo ai nostri incontri - commenta il consigliere Romina Capitani -, i genitori ci danno fiducia ed è sempre una gioia condividere con loro questi momenti. Ringrazio Armanda, Luciana, Armando, l assessore Chiara Bongiovanni e il consigliere Susi Bruno per la loro preziosa collaborazione".