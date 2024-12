A Racconigi un viaggio nel passato artistico del Marchesato di Saluzzo con Franco Giletta

Un appuntamento per gli appassionati d’arte e cultura è fissato per lunedì 6 gennaio, alle 17, nella Pinacoteca Civica “Levis Sismonda” di Racconigi.

Franco Giletta, artista e scrittore, e appassionato ricercatore della storia del Saluzzese presenterà il suo nuovo libro “Dalla Sacra Spina alla crocifissione di Michelangelo: Tesori smarriti del Marchesato di Saluzzo”, pubblicato da Fusta Editore.

L’evento, che si inserisce nell’ambito della mostra antologica personale con le opere di Franco Giletta “La liturgia del segno. Ascendenze, risonanze e visioni atemporali”, offrirà al pubblico l’opportunità di esplorare un tema affascinante: i tesori artistici scomparsi che un tempo adornavano il territorio del Marchesato di Saluzzo.

A dialogare con l’autore ci sarà il professor Marco Piccat, noto storico e filologo, già docente all’Università di Trieste e membro di prestigiose istituzioni accademiche internazionali.

L’incontro con il professor Marco Piccat rappresenterà un ulteriore momento di approfondimento. Docente di filologia romanza di fama internazionale, Piccat è noto per le sue ricerche sulle tradizioni letterarie e artistiche medievali. Il suo dialogo con Giletta offrirà spunti di riflessione sull’importanza del patrimonio culturale del Marchesato, una regione che tra il Medioevo e il Rinascimento raggiunse vertici di straordinaria bellezza artistica.

Impreziosirà l'evento il coro “Mario G. Galleano” di Caramagna Piemonte, diretto dal maestro Roberto Cecco, che eseguirà una performance musicale dal vivo.

Il libro di Giletta conduce i lettori in un viaggio storico e artistico che prende avvio dalla leggendaria Sacra Spina, una reliquia che si dice appartenesse alla Corona di Cristo. Donata nel 1401 dal re di Francia Carlo VI al marchese Tommaso III di Saluzzo, la Sacra Spina fu trafugata durante un misterioso saccheggio nel 1542 e da allora se ne persero le tracce.

Ma la ricerca dell’autore non si ferma qui. Attraverso una narrazione avvincente, Giletta ricostruisce il destino di altre opere d’arte smarrite, come un dipinto attribuito a Michelangelo Buonarroti, ritrovato in un’antica villa saluzzese, e manufatti di artisti come Hans Clemer e Matteo Sanmicheli, legati al ricco passato artistico del Marchesato.

Unendo rigore documentario e sensibilità narrativa, Giletta propone un’opera che non solo indaga il passato, ma invita a riflettere sul valore della memoria e della conservazione del patrimonio culturale.

La presentazione del libro si inserisce in un momento di grande fermento culturale per Racconigi. La mostra “La liturgia del segno”, dedicata all’opera di Giletta, è stata inaugurata lo scorso 9 novembre e, vista la grande partecipazione di pubblico, la chiusura è stata prorogata al domenica 26 gennaio.

Curata da Anna Cavallera, direttrice artistica della Pinacoteca di Racconigi la rassegna espositiva dedicata a Franco Giletta ripercorre quarant’anni di carriera dell’artista, attraverso un’accurata selezione di opere che vanno dai disegni preparatori alle grandi tele.

L’evento è a offerta libera ed è consigliata la prenotazione scrivendo a pinacoteca.racconigi@gmail.com.

La mostra è visitabile nei weekend (sabato e domenica, dalle 15,30 alle 18,30), con la possibilità di visite guidate e aperture straordinarie su prenotazione per gruppi e scolaresche.