Fossano: al Vitriol una tappa del Poetry Slam

Sarà una serata diversa dal solito quella di lunedì 6 gennaio al Vitriol di Fossano. Invece dell’atmosfera intima data dal dialogo con gli autori cui ci hanno abituati quelli di Granda in Rivolta, si disputerà infatti una tappa, valida per l’accesso alle fasi regionali, del Poetry Slam secondo il regolamento previsto dalla Lips (Lega Italiana Poetry Slam).

Sono molti i candidati che hanno inviato i propri testi alla direzione artistica di Gir e proprio in questi giorni è in corso la selezione di chi effettivamente calcherà il palcoscenico del Vitriol a colpi di versi. Il regolamento stilato da Gir e, terminata la selezione dei 6 concorrenti, l’elenco dei partecipanti è disponibile sui canali social di Granda in Rivolta (Facebook, Instagram, Threads) e sul suo canale Whatsapp.

La competizione si preannuncia scoppiettante. I concorrenti, infatti, avranno 3 minuti ciascuno per declamare i propri componimenti e saranno giudicati da una giuria popolare scelta casualmente tra il pubblico presente. Ai performers non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia preregistrata o avvalersi di costumi o oggetti di scena, pena la squalifica della gara. Ai poeti potrà essere richiesto di esibirsi più volte nell’arco della serata a discrezione dell’MC, il Master of Ceremony Federico Raviolo, e in ogni fase della gara dovrà essere eseguita una poesia diversa. Sono ammessi testi in qualunque lingua, idioma o dialetto, poesie sonore e anche poesie in Lis, la lingua italiana dei segni.

E proprio la Lis sarà protagonista del “sacrificio” il momento iniziale di ogni Poetry slam quando viene chiesto a un autore non in gara di declamare una poesia per illustrare al pubblico il funzionamento della competizione. Kenia Galfione e Giulia Quaranta, educatrici professionali e interpreti Lis, declameranno un testo scritto da quest’ultima interpretandolo sia in Lis, sia “tradotto” in lingua italiana. Un modo per contribuire a trasformare ancora di più la poesia in un linguaggio veramente universale.





Come sempre l’appuntamento è alle ore 21.15 nel locale di via Ancina, ma organizzatori e autori saranno già presenti al Vitriol a partire dalle 19.30 per dialogare con chi vorrà qualche anticipazione sulla serata. Si consiglia di prenotare contattando il numero 389.2595316.

La rassegna proseguirà poi fino a giugno con appuntamenti mensili. Il 3 febbraio ci sarà Gianni Farinetti in dialogo con Davide Sandalo; il 3 marzo Jasmine Alem, autrice di “Le cinquecento e una notte: l’esperienza carceraria e la scrittura come terapia”. Successivamente saranno resi noti gli appuntamenti da aprile a giugno.