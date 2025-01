Bra, il nuovo assessore ai lavori pubblici Walter Gramaglia si presenta

Il Consiglio comunale di Bra è convocato per martedì 7 gennaio alle ore 18.30, con alcuni argomenti all’ordine del giorno, uno dei quali è la procedura di surroga del consigliere del consigliere Walter Gramaglia (Partito Democratico), decaduto dalla carica a seguito della nomina ad assessore ai Lavori Pubblici.

L’incarico assunto dal 40enne ingegnere civile prevede le deleghe a opere stradali, manutenzioni, edilizia scolastica, edilizia sportiva, patrimonio, viabilità, politiche della sicurezza e Polizia Locale, quartieri e frazioni. Un impegno importante, come sottolinea lo stesso neo assessore, già delegato nell’amministrazione braidese a politiche del verde e cura di parchi e giardini:

“Certamente è un impegno che richiede responsabilità importanti e ringrazio il sindaco Gianni Fogliato e la Giunta per la fiducia nelle mie capacità. Sostituisco Luciano Messa, negli ultimi 15 anni titolare di questo assessorato, che ha ricoperto a mio parere con competenza e professionalità, accumulando molta esperienza. Per fare un paragone calcistico è come sostituire un coach di serie A molto bravo, e far girare la squadra con i medesimi risultati. Ritengo comunque di avere le competenze necessarie per questo ruolo e sono fiducioso di poter continuare il lavoro nell’ambito di una Giunta Comunale ormai rodata e di poter contare su personale e uffici tecnici di ottimo livello”.

Walter Gramaglia nato a Bra nel 1985, dopo il Liceo si è laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino e si occupa di progettazione strutturale in ambito pubblico e privato, collaborando con uno studio torinese.

Nell’amministrazione braidese ricopriva già la carica di capogruppo consiliare del Partito Democratico e il 7 gennaio si saprà anche chi lo sostituirà.

Durante l’assemblea si affronterà anche il tema scottante della crisi dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba e andranno all’approvazione i verbali della seduta precedente

Nell’ambito della rimodulazione della composizione della Giunta, il sindaco Gianni Fogliato assumerà le deleghe a Ordine pubblico e Centrale Unica di Committenza, il vice sindaco Biagio Conterno quelle relative a Decoro urbano e Rapporti con associazioni combattentistiche e d’arma e Francesca Amato quella alla Protezione Civile.